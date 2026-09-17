Vox pide conocer la cifra de efectivos de la Policía Local que patrullan Zaragoza porque "tienen que estar en la calle"

Archivo - Dos mujeres agentes de la Policía Local de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha exigido conocer cuántos efectivos de la Policía Local patrullan, realmente, las calles al argumentar que los agentes tienen que realizar labores de prevención y seguridad en la vía pública.

Torres, que ha trasladado esta pregunta en la comisión de Presidencia al responsable de la Policía Local, Ángel Lorén, ha considerado "indispensable" disponer de datos certeros frente al "incremento" de la delincuencia y la "creciente" sensación de inseguridad que refleja el propio barómetro municipal.

"Los ciudadanos nos trasladan en los diferentes Distritos y Barrios Rurales --ha manifestado Torres-- que quieren y necesitan más presencia policial en las calles. Para esto, queremos conocer los datos reales y certeros. ¿Cuántos agentes de nuestra policía local están en la calle ofreciendo la seguridad que necesitan nuestros vecinos?".

CONOCER LA REALIDAD OPERATIVA

La portavoz de Vox ha advertido de que no le vale como respuesta "una simple remisión" a la memoria de la Policía Local o a las plazas presupuestadas en plantilla, puesto que esos datos ya son públicos.

Lo que ha exigido conocer, ha precisado, es la "realidad operativa", que pasar por saber cuántos agentes patrullan los barrios de forma efectiva, cuántos se encuentran en situación de segunda actividad y cuántos desempeñan tareas estrictamente administrativas que podrían ser cubiertas por personal civil o auxiliar municipal.

"Podemos incorporar 100 o 400 agentes, pero lo que pedimos desde el grupo municipal Vox es que estos efectivos estén en la calle y no en labores administrativas que se pueden realizar con empleados municipales. Resulta llamativo que agentes de unidades operativas como la UAPO tengan que estar destinados a coger el teléfono o atender la emisora", ha declarado.

AGENTES EN DEPENDENCIAS DEL SEMINARIO

Por otro lado Eva Torres ha reclamado el balance de la salida de 28 agentes de las dependencias del Edificio Seminario, una medida que Vox apoyó en su día bajo la premisa de que serviría para reforzar la vigilancia directa en las calles.

"Ha pasado el tiempo suficiente para que el Gobierno municipal nos dé datos concretos de cuántas de esas 28 personas están cumpliendo esa función y dándole a los zaragozanos la tranquilidad que necesitan", ha finalizado.