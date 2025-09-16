Vox pide que el Gobierno de Zaragoza explique las medidas a adoptar para potenciar el aeropuerto

Archivo - Autobús que presta servicio al Aeropuerto de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha pedido al Gobierno de la ciudad que explique las medidas a adoptar para potenciar el aeropuerto tras manifestar su preocupación por el "nada halagador" anuncio de Ryanair para Zaragoza ya que suprimirá tres rutas y que reducirá su oferta casi a la mitad, lo que supone una pérdida de 70.000 plazas.

Eva Torres ha trasladado su preocupación porque desde el pasado mandato hay una "aparente falta de estrategia" para potenciar el aeropuerto de Zaragoza.

Ha recordado que es el Gobierno de Zaragoza el que "puede tomar medidas y hacer actuaciones", pero nunca contesta a las peticiones de Vox, ha reprochado durante la comisión de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza.

PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DE LA FERIA GENERAL DE ZARAGOZA

También ha reprochado al Gobierno de la Ciudad que no se anticiparan para que no desapareciese la Feria General, poniendo encima de la mesa pues acciones "novedosas" y programas para que no tenga este final.

La "ausencia" de ideas por parte del Gobierno municipal para diseñar un plan de acción para que esto no tuviese lugar "es responsabilidad" del equipo de gobierno.

A Eva Torres también le ha llamado la atención la "inacción" del consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, que ostenta representación en la Junta Rectora y en el Comité Ejecutivo de la Feria de Zaragoza. "Su papel debería de haber sido determinante para que no sucediese esto", le ha indicado.

También ha reprochado a la Dirección General de Proyectos Estratégicos y a la propia alcaldesa, Natalia Chueca que "no proponen nada para evitar la desaparición de la Feria General".

"Desde Vox creemos que ha habido una dejación por parte del Gobierno de la ciudad con la Feria General. Lamentamos mucho su desaparición y esperamos que tomen ustedes las medidas oportunas para reactivarla", ha concluido Eva Torres.