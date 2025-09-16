Vox pide una intervención más discreta de los concejales en la ofrenda de flores para no interrumpir a los oferentes

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha considerado que la Corporación Municipal "debería tener una intervención más discreta en la ofrenda de flores para evitar que las personas que llevan muchas horas esperando sufran interrupciones".

Julio Calvo ha trasladado esta sugerencia en la Comisión de Cultura que ha tenido lugar este martes para que desde la organización se revise el desarrollo de este acto central de las fiestas del Pilar y, concretamente, el paso de la comitiva de la Corporación Municipal, porque "todos los años se suscitan quejas" de otros oferentes. "Nos increpan, nos insultan los asistentes a la ofrenda, pues manifiestan sus quejas precisamente por la interrupción que provoca el paso de la Corporación Municipal".

Calvo ha reconocido que no sabe de qué forma se podría hacer para que la comitiva no interrumpa el paso. "Es cuestión de que, por parte de los técnicos, se le dé una pensada e incluso si la Corporación Municipal tiene que tener menos protagonismo en ese día y provocar menos afecciones a los asistentes, a los oferentes, pues mejor".

Finalmente, ha apuntado que no tendría ningún problema en que la Corporación Municipal tuviera una intervención "discreta" en ese acto, precisamente para "evitar que las personas que llevan muchas horas esperando para hacer la ofrenda no tengan que sufrir esas molestias y esas interrupciones", ha incidido.