Vox pide al presidente de la DPZ que permita a las escuelas taurina entrenar en el coso de La Misericordia

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha exigido al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, que permita a los usuarios de las escuelas taurinas entrenar en el coso de La Misericordia, en lugar de tener que acudir a parques, como el del Tío Jorge, donde algunos jóvenes han sido agredidos por "los amigos de la libertad" o sus familiares los tienen que desplazar varios kilómetros hasta localidades próximas como La Muela.

Armando Martínez ha lamentado la "conducta obstructiva" de la DPZ en la tauromaquia y ha recordado la "obligación legal de promoverla y facilitarla" después de que se hayan conseguido avances "muy positivos" con anuncios de festejos taurinos y actividades en escuelas taurinas con entidades sociales.

"Toda esta labor es social es importantísima y contrasta con la acción de la DPZ, donde el PSOE y toda la izquierda ha votado en contra de que las escuelas taurinas usen el coso de La Misericordia para los entrenamientos", ha comparado.

En rueda de prensa, el concejal de Vox se ha preguntado a qué se refiere Sánchez Quero cuando dice que la DPZ es la institución que "más hace por los toros" para cuestionar si se refiere a que es "la que más invitaciones reparte a los amigotes, que es la institución que más llena el palco de honor, la que más representantes lleva por el callejón a fumarse un puro". "Eso, no es representar, eso no es promocionar la tauromaquia", ha deducido.

"¿A qué se refiere cuando dice que es la que más hace por los toros, a que llena más el palco?", se ha preguntado para aclarar que promocionar la tauromaquia es abrir la plaza de toros para que las jóvenes promesas se puedan formar y aprender de lo que les gusta que es la tauromaquia.

Promocionar la tauromaquia es "bien sencillo y lo tienen bien fácil", ha opinado Martínez para explicar que es tomar medidas como las propuestas recientemente en la DPZ y que pasan por abrir la plaza de toros para que las jóvenes promesas, "esos chicos y también chicas puedan formarse en historia, en idiomas, se puedan formar físicamente y puedan aprender de lo que les gusta, que es la tauromaquia. Eso es estar del lado de la tauromaquia", ha zanjado.

ENTRENAR CON NORMALIDAD

Desde el año 2023, como mínimo, las escuelas taurinas están pidiendo al presidente de la DPZ que les dejen entrenar en la plaza de la Misericordia, pero "todo han sido promesas incumplidas, patadas para adelante y excusas de mal pagador para que estos chavales tengan que irse a entrenar a otros lugares".

Desde Vox defienden que puedan entrenar con "normalidad", que no se tengan que ver esos niños "atacados por nadie", que puedan tener el entorno donde se tiene que formar y entrenar un torero, que es el coso de La Misericordia. "No se pide nada más", ha reiterado para lamentar que "se les niega esta posibilidad".

A colación, se ha preguntado qué ocurriría si esta situación fuese que un club deportivo tuviese a sus filiales entrenando en las plazas públicas de la ciudad o en el parking de las ciudades deportivas para deducir que "sería un escándalo" y, por tanto, "lo mismo es lo que está pasando en Zaragoza con esas jóvenes promesas del toreo".

A Martínez también le ha llamado la atención que no haya mediado la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, también alcaldesa de Ejea de los Caballeros, en la Comarca de las Cinco Villas, que es "precisamente de donde es el máximo exponente de los toreros zaragozanos de ahora mismo, Aarón Palacio, que está triunfando por todo el territorio nacional que pone tanto a su pueblo como a Zaragoza siempre en la mejor posición que siempre tiene buenas palabras allá por donde va para su región".

NO PASA EN OTROS COSOS

"A su entender, es "vergonzoso" que este torero no haya pisado la arena del coso de La Misericordia, "jamás en su trayectoria, jamás para entrenar" y se ha preguntado en qué otra capital taurina de España ocurre esto para aseverar que no pasa ni en Sevilla, Madrid, Valencia, e incluso en la propia Huesca. "Esto es inaudito y solo ocurre en la plaza de Zaragoza. Es una anomalía injustificable".

Tras esta exposición, ha abundado en que Sánchez Quero "no puede ser que diga que está del lado de la tauromaquia y por otro lado se impida el normal desarrollo y las funciones de las escuelas taurinas de Zaragoza y provincia".

Apoyar la tauromaquia, ha relatado "no es ocupar un puesto de honor en el palco cuando hay una corrida, ni hacerse fotos con las figuras del toreo cuando vienen, ni fumarse un puro, ni tomarse una copa, sino que es llevar a cabo medidas que faciliten que los jóvenes puedan desarrollar esa profesión que quieren, para la que se están formando y que además representa una obligación legal".

Finalmente, Armando Martínez ha incidido en que van a exigir que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, "de inmediato reconsidere su postura, abandone esos prejuicios ideológicos que le acompañan en su decisión y lleve a cabo los trámites necesarios para permitir que las escuelas taurinas de Zaragoza y provincia puedan acceder al ruedo de la plaza de La Misericordia para entrenar con total normalidad".