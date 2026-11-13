Vox promete "menos impuestos y más facilidades para crear empleo"

La portavoz de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha estado en La Puebla de Alfindén, acompañada de candidatos de Vox y otros representantes de la formación. - VOX

LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado este viernes que la desregulación es uno de los "pilares fundamentales" del programa de VOX de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, con el fin de "simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la actividad de empresas y autónomos". "Queremos una España donde levantar una persiana sea más fácil que rellenar formularios", ha subrayado.

Unas declaraciones que han tenido lugar durante una visita al municipio zaragozano de La Puebla de Alfindén, acompañada de los candidatos por la provincia de Zaragoza al Congreso, Carmen Rouco y Juan José Coca; del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco y del presidente de Vox Zaragoza y portavoz en las Cortes de Aragón, Santiago Morón.

Pérez Moñino ha destacado que La Puebla de Alfindén es "un ejemplo de la España que trabaja, que emprende y que crea riqueza", a la par que ha puesto en valor su tejido empresarial, su comercio local, sus polígonos industriales y el esfuerzo diario de sus vecinos.

La portavoz de la Agenda España ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez de "enemigo de la prosperidad y de la libertad". Frente a ello, ha recalcado que "España necesita menos trabas, simplificar los procedimientos administrativos y, en definitiva, facilitar la vida de autónomos y comerciantes". Todo ello con el fin de que "los jóvenes tengan oportunidades aquí, en Aragón, y puedan seguir generando riqueza".

Además, ha puesto como ejemplo la gestión de VOX en el Gobierno de Aragón, "donde ya se han bajado los impuestos y se ha incorporado la prioridad nacional en las políticas de familia y muy pronto en la Ley de Vivienda" en el Presupuesto de 2027. "Por eso pedimos el voto, para que este modelo que ya funciona en Aragón, podemos trasladarlo al conjunto de España si los españoles nos dan su confianza", ha concluido.