VOX propone declarar la caza como actividad esencial y el libre desplazamiento de los cazadores durante el confinamiento

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

VOX en Aragón propone declarar la caza como actividad esencial y permitir el libre desplazamiento de los cazadores durante la pandemia, que sería considerado como una de las excepciones a las posibles normativas de confinamiento, según ha propuesto este grupo parlamentario en una iniciativa sobre medidas en relación a la actividad cinegética en esta comunidad autónoma.

Según el informe de Deloitte (2016), la actividad cinegética es responsable de 263 millones de euros del PIB aragonés. Su actividad genera 55,9 millones de euros de recaudación fiscal en Aragón y el mantenimiento de 8.700 puestos de trabajo. El diputado Santiago Morón ha destacado que "son relevantes los retornos fiscales que la actividad cinegética impacta directamente en la hacienda pública en los tiempos actuales de crisis provocada por la pandemia".

Pero más allá del impacto económico, también contribuye al arraigo poblacional en zonas rurales amenazadas por la despoblación. La cacería supone un control de la sobrepoblación de las especies y de las enfermedades que las afecta así como el cuidado, la gestión y el mantenimiento del medio natural, han argumentado desde VOX.

"Si a ello sumamos que dicha actividad se desarrolla al aire libre y sin provocar aglomeraciones, puede entenderse por qué más de sesenta entidades representativas del mundo rural han suscrito una carta enviada al presidente del Gobierno. Y en la que reclaman la declaración oficial de la caza como actividad esencial", ha argumentado Morón.

RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA

Santiago Morón ha alertado sobre las graves consecuencias que tendría un descenso significativo de la caza durante los próximos meses asociado a las restricciones por la pandemia. "Ocasionaría una superpoblación de algunas especies silvestres con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para Aragón".

Por ello, la actividad cinegética, expresamente orientada al control poblacional de las especies cuya sobrepoblación ocasiona daños agrícolas graves, no cabe ser considerada como una mera actividad recreativa ni deportiva. "Porque esa superpoblación supone amenazas sanitarias relevantes para la ganadería o conlleva riesgos apreciables para los ciudadanos y los ecosistemas", ha agregado el diputado autonómico.

En este sentido, destaca especialmente el impacto en la sobreabundancia de jabalíes. "Esta especie crece de forma exponencial y la reducción de la caza supondría que en el año 2021 nos podríamos encontrar con un incremento sin precedentes de la población de esta especie; de varios cientos de miles ejemplares, verdaderamente difíciles de controlar en años venideros, poniendo en grave peligro

a las cabañas ganaderas de sectores como el cerdo, vacuno, ovino y caprino, producciones y cultivos agrícolas", ha dicho Morón.

A través de la proposición no de ley, VOX en Aragón defiende que la caza no es una situación "de riesgo" de transmisión del coronavirus, y con las medidas de protección empleadas no hay posibilidad de contactos estrechos.

La formación ha insistido en que "no existe un método alternativo a la caza para alcanzar el equilibrio poblacional, y que sea, además, sostenible social, económica y ambientalmente".