Vox propone una Policía Local mancomunada para el Bajo Aragón

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, junto al concejal de la formación en Alcañiz, Carlos Andreu. - VOX

ALCAÑIZ (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha propuesto este jueves al Gobierno autonómico la creación de una Policía Local mancomunada en el Bajo Aragón que integre a los municipios de Alcañiz, Caspe, Calanda, Alcorisa y que permita la adhesión de otras localidades limítrofes.

Así lo ha anunciado este jueves Nolasco desde Alcañiz, acompañado por el concejal de Vox y responsable municipal de Patrimonio Cultural, Carlos Andreu.

Se trata de una iniciativa que defenderá el grupo parlamentario en el pleno de las Cortes autonómicas. El coste estimado es de 3 millones de euros y el Cuerpo contaría con 71 efectivos disponibles para atender a 33.000 habitantes en una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados, lo que supondría "un tercio del presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)".

Para Nolasco, es una cuestión de "búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y dotar de mayor seguridad y rapidez de actuación" en una comarca que se encuentra "especialmente afectada por la delincuencia derivada de la inmigración ilegal masiva".

"Es tremendo que la gente no puede ir segura por las calles, que haya negocios de droga y negocios ilegales a expuertas, que no se realizan controles porque no se puede, porque no hay gente, porque el Ayuntamiento de Alcañiz dice que no tiene dinero, pero es que la DGA tampoco hace nada para intentar proteger a la gente, que es lo importante", ha reiterado.

Ha definido como "escandaloso" y "delirante" que "la Guardia Civil lleve año y medio trasladando detenidos del Bajo Aragón hasta Teruel debido a que no hay calabozos en Alcañiz, la pérdida de otros 60 efectivos de la Guardia Civil el mes pasado en la provincia de Teruel".

A su vez, ha censurado "el cierre este año del cuartel de la Guardia Civil en Ariño", al mismo tiempo que "más del 20% de las plazas se encuentran vacantes" en toda la provincia.

Ha calificado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska como un "cobarde" por "no haber respondido en su último acto público en Zaragoza sobre la situación de la Guardia Civil de Teruel", en referencia a la visita del pasado 22 de septiembre con motivo de la inauguración de un nuevo acuartelamiento de la Benemérita.

NORMATIVA VIGENTE

El portavoz parlamentario de Vox ha puesto un "ejemplo" en el que "la única patrulla de Policía Local en servicio detecte una reyerta o alteración del orden público". En ese caso, "solicita apoyo a la Guardia Civil", pero "no siempre es posible debido a la escasez de patrullas".

Así, ha criticado que, según la normativa vigente, "no se contempla que puedan recibir el apoyo de otra patrulla de Policía Local de un municipio cercano, dejando así a los agentes en inferioridad numérica y ante un riesgo elevado sin refuerzos inmediatos".

En respuesta, ha analizado que "la colaboración intermunicipal entre los cuerpos de Policía Local del Bajo Aragón podría mejorar notablemente la seguridad y capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones". Una colaboración, ha continuado, que permitiría "compartir información clave sobre incidencias, amenazas o situaciones de riesgo en tiempo real".

Nolasco ha explicado que la Policía Local mancomunada por agrupaciones locales se puede articular en base a la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en sus artículos 42.2, 77 y siguientes "permitiendo mancomunidades que optimicen los recursos en zonas rurales".

A ello, "se le suma la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya disposición adicional quinta autoriza a las asociaciones municipales para policía local".

Del mismo modo, la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, en su artículo 17, "promueve explícitamente agrupaciones para sostener cuerpos policiales supramunicipales, asegurando su profesionalización y coordinación".

DIFERENCIAS CON EL PAR

Esto, en palabras de Alejandro Nolasco, ayudaría a solucionar el problema actual de que muchos agentes no quieren ir al territorio porque "se les pagaría mejor" y se podrían habilitar viviendas para facilitar su llegada, "al igual que se puede hacer con los médicos".

Preguntado por la diferencia entre esta propuesta con la planteada por el PAR este lunes, también en Alcañiz, ha señalado que los aragonesistas hablan de una policía autonómica foral "parecida a la Ertzaintza o a la Policía Foral Navarra, que no tiene nada que ver" y cuyo coste es "inasumible".

Frente a ello, ha abogado por agrupar las policías locales de varios ayuntamientos, en lugar de la propuesta del PAR, al que ha definido como "el PNV de Aragón". "No podemos contratar esos cientos de agentes porque, como siempre, hay comunidades de primera y de segunda y a nosotros nos ha tocado ser la comunidad pobre", ha apuntado.

Ello, ha proseguido, "no quiere decir que nos conformemos, pero tenemos que ser realistas; estamos hablando de 3 millones de euros en un presupuesto de más de 8.000 millones. Creo que esto es realista; hablar de una policía autonómica o foral, no es realista".