VOX propone sustituir el festival Periferias por el festival 'OscaGrooves'

HUESCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca ha propuesto sustituir el eliminado festival Periferias por el festival 'OscaGrooves'. Se trata de una iniciativa que plantea para su debate y aprobación en el próximo pleno municipal del Consistorio oscense.

Esta propuesta de festival responde al acuerdo al que PP y VOX llegaron al inicio de esta legislatura en el Ayuntamiento, según el cual VOX aprobaba los presupuestos municipales a cambio de que el PP eliminase de la programación cultural de Huesca el festival Periferias y se sustituyese por otro dirigido principalmente a la juventud oscense.

Así lo ha recordado el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, quien ha lamentado que no se haya cumplido, ya que el PP optó por iniciar un proceso participativo para recabar la opinión de la ciudadanía sobre la política cultura.

"Viendo que el equipo de gobierno no tiene ninguna intención de poner ningún festival en marcha ya no sólo este año, sino creemos que en ninguno de los otros años", porque "el famoso proceso participativo del que tanto hemos oído hablar todavía no se ha puesto en marcha ni se tienen noticias al respecto, hemos decidido presentar la programación completa para la puesta en marcha de un nuevo festival".

Así, VOX ha presentado la programación de la primera edición del Festival OscaGrooves, cuyo nombre realiza un guiño a la historia y herencia de Huesca en referencia a OSCA, mientras que GROOVES es una palabra inglesa que significa surcos, que en un contexto musical representa a los ritmos y además evoca la idea de trazar surcos.

En este punto, Rubió ha concretado que "utilizar el nombre antiguo de la ciudad no sólo rinde homenaje a su pasado, sino que también establece una conexión con la identidad local" y respecto al concepto de surcos, ha dicho que "es una metáfora poderosa, ya que así como los surcos en el tierra preparan el terreno para sembrar y cultivar, Osca Grooves busca preparar el terreno cultural y educativo para que las nuevas generaciones puedan crecer, desarrollarse y florecer".

En su opinión, "es imperativo establecer un nuevo festival cultural que sea apolítico y representativo de los intereses de todos los jóvenes de Huesca, porque faltan opciones de ocio para la juventud, por la necesidad de una cultura apolítica, para fomentar el talento local y nacional y por su impacto económico positivo".

La programación se desarrollaría a lo largo de todo el año, pero contaría con una semana central, en otoño, en la que cada día se dedicaría a un tema monográfico, como música y danza, cine y medio audiovisuales, artes escénicas, literatura y poesía, tecnología y cultura digital. A partir de allí, se establecen actividades durante el resto de meses del año con fiestas, conciertos, exposiciones, talleres, caminatas o mercados, entre otros.

Entre sus objetivos figura la diversidad, al formación y educación, la promoción del talento local y el impacto social y comunitario. Para su puesta en marcha, "el festival debe contar con el apoyo financiero público y también con el apoyo privado".