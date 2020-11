Vox rechaza el techo de gasto de 2021 por la "ausencia de sensatez" del Gobierno de Aragón

ZARAGOZA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón votará en contra de la propuesta de techo de gasto para 2021 que presentará el Gobierno regional este martes en sesión plenaria, que alcanza los 6.177 millones de euros, al considerar que han contado con "escasa" documentación para estudiarlo y por "la ausencia de prudencia y sensatez" por parte del Ejecutivo regional.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox, Santiago Morón, ha señalado que "las previsiones de ingresos están basadas en un incremento de los recursos vía impuestos" y no coinciden "para nada" con sus previsiones, añadiendo que "están por conocer" los fondos de la UE que llegarán a la Comunidad Autónoma y, de hecho, se desconoce "incluso la cuantía".

Para Morón, "son unos cálculos poco prudentes y poco sensatos", de ahí el voto "claramente negativo" en la sesión plenaria de este martes. La aprobación del techo de gasto es el primer paso parlamentario para tramitar y aprobar, más adelante, el proyecto de ley de Presupuestos de 2021.

También en el Pleno de este martes, Vox defenderá 11 propuestas de resolución a resultas del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, celebrado la semana pasada.

Cinco propuestas corresponden a otras tantas peticiones de reprobación del Gobierno regional en su conjunto y específicamente de los consejeros de Sanidad, Sira Repollés; Ciudadanía, María Victoria Broto; Ciencia, Maru Díaz; y Vertebración del Territorio, José Luis Soro.

Otras propuestas de resolución aluden al refuerzo de la sanidad pública, el impulso a la Ley de Discapacidad, la recuperación del tejido productivo y el apoyo a la educación y la innovación.

MASCARILLAS GRATUITAS

Por otra parte, Vox ha registrado una proposición no de ley para proponer que la Comunidad Autónoma financie el cien por cien del coste de las mascarillas higiénicas mientras sean de uso obligatorio, ya que "se ha generado una situación que ha llevado a muchas familias a una inasumible situación económica".

Morón ha dicho que "Lambán vive ajeno a la realidad y no se ha enterado", avisando de que si se usan más tiempo del indicado "no protegen". Ha pedido que se mantenga la financiación para las personas que deban hacer uso de las mascarillas una vez se suspenda la obligatoriedad y también que se modifique la Ley del IVA para que el pago de las mascarillas no incluya este impuesto en el caso de que no se financien en su totalidad.

DEGRADACIÓN DE LA DEMOCRACIA

En otro orden de cosas, Santiago Morón ha manifestado su preocupación por "la degradación de nuestra democracia, la deriva totalitaria del Gobierno de España y la ceguera de Javier Lambán ante la realidad social de Aragón".

También ha criticado "el intento de controlar el Poder Judicial y la Corona, de penalizar la crítica al Gobierno a través del nuevo Ministerio de la Verdad, de autorizar el allanamiento de morada por inspectores de Hacienda", lo que es "anticonstitucional".

El portavoz de Vox en Aragón ha recordado que el Gobierno central ha aprobado el nuevo estado de alarma "según los criterios científicos de un comité de expertos desconocido e inexistente", por lo que lo ha considerado "claramente anticonstitucional", de ahí el recurso de Vox ante el Tribunal Constitucional y la petición de suspensión cautelar del estado de alarma.

Morón ha afirmado que "nunca es tarde para cambiar y redirigir la política", confiando en que se haga realidad la creación del comité científico. Ha exigido que se coordinen las medidas restrictivas y se centralicen los datos en base a criterios científicos probados, creíbles y conocidos por toda la población.

"No deja de ser un estado de excepción encubierto porque conculca los derechos de reunión, manifestación y libre circulación y residencia", ha continuado Morón, a cuyo juicio "el Gobierno de España no puede delegar en las comunidades autónomas la determinación del alcance de las medidas" restrictivas. Asimismo, ha lamentado que su duración sea de seis meses y que "se limite el control parlamentario".

Ha proclamado que "sin salud no hay economía, pero sin libertad no hay futuro ni economía posible", alertando de que "las colas del hambre son cada vez mayores y Lambán no lo quiere ver", tras lo que ha criticado "las medidas adoptadas de forma arbitraria, criminalizando la economía" y el "rescate insuficiente".

Para Morón, "la sociedad está cada vez más harta de sus gobernantes", por lo que ha defendido "el derecho de todos a manifestarse pacíficamente", al tiempo que ha condenado "cualquier agresión a las Fuerzas de Seguridad y el vandalismo, propios de la extrema izquierda y los separatistas".