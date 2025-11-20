Vox responde al PSOE que la concejal Torres está más preparada que "cualquier concejal socialista"

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha replicado a su homóloga del PSOE que la edil, Eva Torres, "está más preparada que cualquier concejal socialista" para representar al consistorio en el Consejo de Administración de La Nueva Romareda.

"Eva Torres es la más preparada del grupo municipal de Vox en economía y hacienda mucho más que los concejales del PSOE, además de que hace una labor impecable", ha resumido Calvo.

De esta forma ha respondido a la propuesta de Ranera de sustituir a Eva Torres por un concejal socialista porque a juicio de la portavoz del PSOE se garantizaría la transparencia porque "a estas alturas del mandato nadie se cree que Vox haga oposición al Gobierno de la ciudad", que preside la alcaldesa, Natalia Chueca.

En rueda de prensa, Julio Calvo ha explicado que las decisiones de dicho Consejo de Administración están sujetas al "deber de confidencialidad, como en todos los consejos de administración", pero si se solicita información y conforme a los límites de esa confidencialidad "se ha dado" y si la portavoz del PSOE necesita más se la puede pedir a la alcaldesa, ha instado.

CONFIDENCIALIDAD

El portavoz de Vox ha subrayado que Eva Torres "no ha negado nunca ninguna información" y su labor es "intachable y la hace mejor que los concejales del PSOE". Asimismo, ha aseverado que "no ha habido ocultación" y Eva Torres ha actuado sobre la exigencia estricta del cumplimiento de los acuerdos de creación de la sociedad Nueva Romareda.

En esta sociedad, con un socio privado, la información debe suministrarse en el seno del Ayuntamiento y si el PSOE considera oportuno preguntarla y no hay cláusulas secretas, "se puede pedir al equipo de Gobierno que forma parte del Consejo de Administración", le ha indicado.

A juicio de Julio Calvo, el PSOE "haría mejor en resolver sus problemas internos que no en tratar de sembrar dudas sobre la transparencia del equipo de gobierno o de la representante de Vox en el Consejo de Administración de La Nueva Romareda que es de integridad absoluta", ha zanjado.

Asimismo, ha recordado que en el Pleno de hace casi un año, el 28 de noviembre de 2024, cuando en el debate en el pleno de un moción sobre este asunto le dijo al portavoz de Vox. "Señor Calvo, entre usted a la Sociedad de Nueva Romareda. Entre usted. Yo me hago una enmienda 'in voce' a mí misma. Entre usted porque desde que entró a la Sociedad de los Tranvías estamos alargando el servicio. Entre usted. Si nos va a ir muy bien. Yo confío en su labor de transparencia".