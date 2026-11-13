Vox tilda de "sentido común" la implantación de pasos de cebra inteligentes dentro del acuerdo de presupuestos

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores, a la izquierda de la imagen - DANI MARCOS

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores, ha elogiado la implantación de nuevos pasos de cebra inteligentes en la capital aragonesa, destacando que "esta iniciativa, de sentido común, forma parte de las medidas introducidas por Vox en el acuerdo de presupuestos con el Partido Popular".

Durante la presentación de estas actuaciones, Flores ha señalado que "la preocupación por la seguridad vial y la reducción del número de víctimas por atropellos y accidentes de tráfico es un objetivo prioritario que VOX comparte con el equipo de gobierno municipal".

MEDIDAS DE SENTIDO COMÚN

Flores ha defendido el carácter práctico de esta inversión, asegurando que no responde a "ocurrencias ni a experimentos ideológicos, sino a medidas de sentido común".

"En este sentido --ha añadido-- el objetivo de Vox en sus negociaciones presupuestarias es "dejar su impronta" en políticas que utilicen la tecnología para "prevenir desgracias y evitar daños" a los ciudadanos.

"Nosotros entendemos que la política está para evitar accidentes y que este tipo de medidas son las útiles y las necesarias", ha afirmado el concejal de Vox.

Finalmente, David Flores ha insistido en que "actuaciones como los pasos de cebra inteligentes representan el destino adecuado para el dinero del contribuyente, garantizando que los impuestos que pagan los zaragozanos reviertan en iniciativas eficaces y útiles para el día a día de los vecinos".