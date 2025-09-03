Vox urge a poner a disposición del mercado suelos de Zaragoza en desuso de titularidad municipal

Archivo - El concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha urgido a poner a disposición del mercado suelos en desuso y que son de titularidad municipal, sin renunciar a la creación de vivienda pública y vivienda protegida, bien sea de alquiler, bien sea en propiedad.

"Todas las fórmulas se quedan cortas --ha observado-- porque con esta oferta escasa y esta demanda tan alta corremos el riesgo de que finalmente acabe verdaderamente estrangulando el crecimiento de la ciudad".

Armando Martínez ha trasladado esta petición en la Comisión Extraordinaria de Urbanismo en la que se ha pedido al consejero municipal el ramo, Víctor Serrano, que diera cuenta de la política de venta y cesión de suelos municipales.

ESTRANGULAMIENTO DE LA CIUDAD

"En el fondo de esta comparecencia --ha asegurado Armando Martínez-- en Vox creemos que es preocupante y alarmante la situación de estrangulamiento que parece estar comenzando a vivir nuestra ciudad, puesto que de una noticia que en principio debería de ser, y lo es, positiva, como es el crecimiento de la ciudad, nos encontramos, que parece ser que no estamos capacitados para dar acogida a todas esas nuevas personas que quieren venir a vivir y empadronarse, pero lamentablemente no tienen dónde establecerse en una vivienda digna".

Según los datos del padrón Zaragoza ha experimentado un aumento de población de 33 habitantes diarios en los últimos meses, lo que arroja un total de 723.000 habitantes. Estos datos, en principio, son "engañosos", porque corresponden a un periodo de tiempo muy concreto y que luego tendrán que ser oportunamente corregidos, ha precisado.

"Veremos finalmente el INE dónde sitúa ese crecimiento, sí que es cierto y es palpable que la ciudad crece y que llegan cada vez más habitantes".

CRECIMIENTO DE 33 HABITANTES POR DÍA

Según el concejal de Vox 33 habitantes supone, con una media de tres habitantes por domicilio, 11 viviendas diarias que serían necesarias para dar acogida a esas personas, que en el cómputo total de un año daría algo más de 4.000 viviendas, ha razonado.

Esta cifra de 4.000 viviendas "está muy por encima" de los anuncios que se han hecho desde el Gobierno de Aragón y desde el Ayuntamiento de creación de vivienda para todo el mandato, no para un año.

Al respecto, ha recordado el anuncio de 2.000 viviendas que hizo la propia alcaldesa, Natalia Chueca, en el debate del Estado de la Ciudad. "Es decir, seguiríamos teniendo un déficit de 2.000 en un año, no en todo un mandato", ha deducido Armando Martínez.

URGE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Para Vox hay otras soluciones que ha reivindicado la formación es la rehabilitación de vivienda para lo que exige un aumento en los presupuestos para dar una salida a "todos esos pisos que hoy están vacíos debido a su mal estado de conservación, o están siendo objetos de ocupación con K o no pueden salir al mercado porque, evidentemente, las condiciones en las que se encuentran no son dignas para que pueda entrar una familia".

Una de las prioridades del Ayuntamiento, según Vox, tiene que ser adquirir ese tipo de inmuebles, terminarlos y ponerlo a disposición de los ciudadanos.

En cuanto a la venta y cesión de suelo, ha recordado que Vox es partidario de que siempre que se ajuste a la más estricta legalidad, lo apoyará porque "es urgente y necesario".

Su impresión es que la ciudadanía "necesita" que haya más pisos y que sean, "por supuesto, vivienda pública, vivienda protegida, pero también, como no, vivienda libre. Prueba de ello es que todas aquellas viviendas libres que se ponen en el mercado se venden. No queda ninguna vacía", ha comentado.

Para el concejal de Vox este debate no se puede acabar sin tratar el área metropolitana tras observar como otras ciudades de la magnitud de Zaragoza "apuestan verdaderamente por su área metropolitana" y ha citado el caso de Sevilla, Dos Hermanas, que puede acumular hasta 60.000 habitantes.

En este caso andaluz ha elogiado que han apostado por una buena red de comunicaciones con la capital, algo que en Zaragoza "entendemos que sigue estando pendiente".

El que municipios como Cuarte de Huerva o Utebo, puedan estar mejor conectados con Zaragoza "ayudaría a paliar" estos problemas y esta crisis habitacional que hay en la ciudad, ha finalizado Armando Martínez.