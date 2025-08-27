La Vuelta al Cole de Volveremos Zaragoza bate el récord presupuestario de una campaña puntual con 2.700.000 euros

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta al Cole de Volveremos en Zaragoza bate el récord presupuestario de una campaña puntual y los zaragozanos pueden disponer, desde todos los miércoles y viernes, de un saldo total de 2.700.000 euros acumulable en las compras que realicen en los negocios adheridos.

Esta campaña específica, que concluirá cuando se agote esta dotación, vuelve a extenderse a todos los establecimientos que forman Volveremos, aunque no pertenezcan al sector de librerías y papelerías.

En este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza aporta 1.400.000 euros y el Gobierno de Aragón 1.300.000 euros y un total del 20% de acumulación del ticket de compra proveniente del 10% que sufraga cada una de las dos instituciones.

Más de 2.300 negocios de Zaragoza y más de 100.000 usuarios registrados en la aplicación móvil vuelven a conectarse gracias a Volveremos, el programa de más éxito para apoyar a las pymes y autónomos de la ciudad, nacido en 2020 a iniciativa municipal y con una proyección creciente, este año, extendido a otras 66 localidades de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha recordado "el impacto positivo" que genera esta campaña justo en el momento en el que las familias, tras sus vacaciones, tienen que hacer frente a gastos específicos por el principio de curso, con una media de 500 euros en cada hogar.

"Nuestra misión --ha comentado-- es apoyar a los ciudadanos cuando afrontan estas compras y, a la vez, seguir reforzando los lazos con sus establecimientos de cercanía como un elemento troncal en la vertebración de la ciudad. En cada campaña se vuelve a demostrar su valor como herramienta de cohesión en todos los barrios, porque este beneficio se nota en la ciudad entera".

IMPULSO Y RÉCORD

La excelente acogida que ha tenido Volveremos en su expansión a todo Aragón, ha propiciado que los negocios y los clientes de Zaragoza se vayan a beneficiar de la ampliación presupuestaria que ha anunciado el Gobierno de Aragón para los municipios participantes en esta iniciativa.

En concreto, Zaragoza va a recibir de las arcas autonómicas 1.532.000 euros adicionales que, en una parte, ya se utilizan para esta Vuelta al Cole.

Este incremento va a situar, por el momento, la dotación global en 7.800.000 euros para la ciudad, que se transformarán en el saldo anual más alto desde que se puso en marcha Volveremos, un 11,5% más que 2024.

Una vez que se agote el saldo de esta campaña especial que hoy comienza, los usuarios dispondrán todavía de más de 2.900.000 euros para las campañas puntuales hasta final de año y casi 800.000 euros en los monederos de los móviles.

235 MILLONES

El pasado mes de junio se puso en marcha la primera campaña del año 2025, que registró casi 18 millones de euros en ventas durante los días en los que los usuarios pudieron acumular y redimir saldo.

Al comienzo de esta semana, el registro de este año supera ya los 20 millones de euros de facturación en la red de comercios de la ciudad.

Estas jornadas del pasado mes de junio también ofrecieron el pasado 11 de junio el día con el dato más alto de compras, que alcanza los 6,9 millones de euros en sólo una jornada. Tras el estreno de este año, Volveremos ha generado ya más de 235.000.000 de euros en ventas desde su activación en 2020, con motivo de la pandemia de COVID-19.

Son más de 2.300 los comercios adheridos y Gimeno ha subrayado los sistemas de control que se ejerce en el cumplimiento de las normas, que dado el caso ha supuesto la expulsión de algún establecimiento.

Por otro lado, ha comentado que desde 2023 que este programa alcanza una gran notoriedad, ha sido varias las ciudades de España y comunidades autónomas que han manifestado su interés por aplicar en sus territorios este programa de incentivos al consumo.