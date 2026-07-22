'Walqa' completa el programa de reintroducción del lince ibérico en 2026

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha culminado con éxito el primer año del programa tras la suelta de ocho ejemplares, el último de ellos es 'Walqa'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Medio Natural, dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha culminado este miércoles el primer año del programa de reintroducción del lince ibérico en la cuenca del Huerva tras la llegada de Walqa. Su suelta en el término municipal de Torrecilla de Valmadrid ha tenido lugar este 22 de julio por la tarde.

Estaba previsto que 'Walqa' se soltase el pasado 9 de julio junto a 'Wepe', pero ha tenido que ser atrasado como consecuencia del incendio forestal registrado a principios de mes en el entorno del centro de cría de La Olivilla (Jaén), desde donde iban a ser trasladados ambos animales. Durante la emergencia fue necesario adoptar medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los ejemplares del programa de conservación, lo que ha impedido completar el traslado en la fecha inicialmente prevista, pese a los esfuerzos realizados por la Junta de Andalucía hasta el último momento.

Ha sido este miércoles, de la mano del consejero de Medio Ambiente y Turismo en el Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, el director general de Medio Natural, Óscar Fayanás, y el presidente del Patronato de Ordesa y Monte Perdido, Fernando Tello, cuando 'Walqa' ha sido soltado. Es el octavo ejemplar del programa, que se prolongará en los próximos ejercicios.

EL PROGRAMA DE REINTRODUCCIÓN

La reintroducción del lince ibérico en Aragón comenzó el pasado 17 de marzo con la llegada de 'Windtail' y 'Wynx'. La segunda pareja, 'Worbi' y 'Waka', llegó a Aragón el 29 de abril y fue liberada al medio natural el 27 de mayo. Eso sí, 'Waka' falleció a finales de junio tras sufrir un golpe en la cabeza, presumiblemente de un ferrocarril, durante uno de sus primeros movimientos exploratorios.

Los atropellos constituyen la principal causa de mortalidad no natural del lince ibérico y representan alrededor del 10% de la mortalidad registrada en la especie. La tercera pareja, 'Werba' y 'Wound', --previa a 'Wepe' y 'Walqa'-- llegó a Aragón el 3 de junio y fue liberada el pasado 1 de julio.

UN PROYECTO RESPALDADO

La reintroducción del lince ibérico en Aragón se desarrolla sobre una superficie de 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva, de las que cerca del 70% forman parte de la Red Natura 2000. Paralelamente a la reintroducción de ejemplares, la Dirección General de Medio Natural continúa ejecutando actuaciones para mejorar las condiciones del hábitat, entre ellas la creación y mantenimiento de charcas y bebederos.

Hasta la fecha, la inversión comprometida asciende a 1,1 millones de euros, de los que 920.000 euros proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mientras que el resto corresponde a financiación del Gobierno de Aragón.