La XVI Muestra de Cine y Derechos Humanos comienza con el estreno de 'Hotel Explotación: Las Kellys'

Publicado 07/04/2019 12:44:26 CET

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada inaugurará este lunes, en el aula magna del Centro de Formación Juan Pablo II --avenida de Alcalde Sainz de Varanda, 1--, la sección oficial de la XVI Muestra de Cine y Derechos Humanos. El documental que abre el programa es 'Hotel Explotación: Las Kellys', que se estrena en Zaragoza, en el que la periodista y cineasta Georgina Cisquella relata la lucha de las camareras de hotel por unas condiciones laborales dignas. Todas las sesiones de esta sección comenzarán a las 19.00 horas, con entrada libre, y se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.

Cisquella y su equipo siguieron durante un año a estas mujeres, un colectivo de más de 200.000 mujeres en España, que representan el 25 por ciento de los trabajadores de la hostelería y que son tan fundamentales como invisibles. En octubre de 2016, las Kellys --las 'que limpian'-- decidieron organizarse para reclamar sus derechos y recuperar la dignidad. Su causa, tal y como recoge la cinta, llegó al Parlamento Europeo.

La Muestra de Cine y Derechos Humanos alcanza ahora su decimosexta edición con el mismo objetivo que cuando fue creada: denunciar las situaciones de vulneración de derechos humanos que se producen en el mundo para invitar al público a tomar una actitud activa y firme frente a ellas. "En estos tiempos de pérdida de valores, es un grano de arena para sumar desde la cultura y una pequeña aportación para construir una sociedad más madura, abierta y diversa", ha explicado la directora del Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada, Olga Julián.

Dentro de la sección oficial se han programado siete sesiones, que se celebrarán desde mañana hasta el 16 de abril, en una nueva sede, el Centro Juan Pablo II de la entidad. Todas las películas son obras de contrastada calidad, como lo acreditan los reconocimientos y premios que han recibido en festivales de cine, que es donde principalmente pueden verse, porque rara vez se exhiben en salas de cine comerciales.

Un año más, la situación de las mujeres ocupa una parte importante del ciclo con 'Hotel Explotación: Las Kellys', 'Abrir la voz', de Amandine Gay, sobre los estereotipos raciales unidos a la identidad de las mujeres negras (miércoles 10), 'Behind India. Una mirada desde sus movimientos sociales', de Fernando Vera, sobre el trabajo invisible de algunos activistas (jueves 11) y 'El proxeneta. Paso corto, mala leche', de Mabel Lozano, que aborda el problema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual (lunes 15).

También se han programado películas sobre la memoria histórica, 'El silencio de otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, ganadora del Goya 2019 al Mejor Documental (martes 9), la inclusión de personas con capacidades diferentes 'Con nombre propio', de Marco Polyomkin (viernes 12), y la pederastia, tema nuevo en la Muestra que hasta ahora no había sido tratado de forma expresa. Para ello, el filme elegido es 'Shootball', de Félix Colomer, recomendado por el pianista británico y activista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales en su infancia (martes 16).

Al término de cada película se realizará un coloquio moderado por representantes de entidades especializadas en cada tema. Posteriormente, los espectadores podrán valorar cada cinta mediante papeletas que tendrán a su disposición en la sala, de tal modo que la más votada recibirá un premio honorífico. La obra ganadora volverá a proyectarse el viernes 26 de abril.

SECCIÓN 'DESDE ARAGÓN'

El programa incluirá también la sección 'Desde Aragón', con dos mediometrajes y un cortometraje aragoneses que acercarán al espectador a la situación de los refugiados sirios, 'I am from Syria', la memoria histórica, 'Gurs, historia y memoria', y la infancia robada, 'Niños esclavos. La puerta de atrás'. Los pases se realizarán del 9 al 11, a las 17.30, en el Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna que, junto con el Instituto Francés de Zaragoza, colabora con la Muestra.

'Hotel Explotación: Las Kellys', 'Abrir la voz' y 'Shootball' se estrenan en Zaragoza, mientras que las demás han tenido una difusión limitada, a excepción de 'El silencio de otros'. En total, diez películas de las que cinco son aragonesas, 'Behind India' y 'Con nombre propio' en la Sección Oficial, y 'I am from Syria, 'Gurs, historia y memoria' y 'Niños esclavos. La puerta de atrás' en la sección Desde Aragón.

Por último, habrá una sección Educativa, organizada por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que participarán estudiantes de primaria y secundaria. Estas sesiones tendrán lugar en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC y servirán para reflexionar sobre los derechos humanos.