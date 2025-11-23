El XXIX Concurso de Pintura al Aire Libre de la Junta del Casco Histórico entrega sus premios

El presidente de la junta de distrito del Casco Histórico, Armando Martínez, junto a los autores reconocidos con los tres primeros premios en el XXIX Concurso de Pintura al Aire Libre de la Junta del Casco Histórico. - JUNTA DE CASCO HISTÓRICO

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una escena cotidiana del Pasaje del Ciclón de Zaragoza con el Pilar al fondo, pintura de Manuel Nuño Frías, ha sido galardonada con el primer premio del XXIX Concurso de Pintura al Aire Libre de la Junta del Casco Histórico, un certamen al que se han presentado 12 autores que en esta ocasión tenía como lema 'Luces y sombras' con el propósito de dar a conocer los rincones con encanto del centro histórico de la capital aragonesa.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y presidente de la Junta del Casco Histórico, Armando Martínez, ha mostrado su satisfacción por el número y calidad de las pinturas presentadas: "Son una auténtica maravilla, un nivelazo, como nos vienen acostumbrando durante todo este tiempo. Y la verdad que las obras de los tres ganadores son sensacionales y todo el que las quiera ver puede pasar por la sede de la Junta, que la verdad que quedará maravillado".

El primer premio para Manuel Nuño Frías está dotado con 700 euros. El segundo premio, gratificado con 400 euros, ha correspondido a la obra de Abel Florido Gandullo, en la que aparece el paso del tranvía por la Avenida César Augusto ante la presencia imponente del Mercado Central. Una escena que también ha inspirado al ganador del tercer premio, Nashaat Abdel-Hafed Conde, que ha recibido 250 euros.

Desde la Junta del Casco Histórico se ha escogido en esta edición el lema 'Luces y Sombras' "para "darle luz a esos rincones con encanto que tenemos en el Casco Histórico, esos lugares con historia, esos lugares cargados de cultura", ha explicado Armando Martínez, que se ha mostrado muy satisfecho de la respuesta de los vecinos ante una iniciativa cultural "que se suma también al Corita Villamonte de música y al que próximamente se celebrará también de fotografía", ha recordado.