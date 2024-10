El XXVIII Festival de Cine de Fuentes reconocerá a "La estrella azul" y a la actriz Petra Martínez

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Fuentes celebra del 31 de octubre al 9 de noviembre su vigésimo octava edición, que estará marcada por el buen momento que atraviesa el audiovisual aragonés, con la película "La estrella azul", del zaragozano Javier Macipe, que recibirá el Premio Panorama 2024 en la gala inaugural, y por el homenaje a la veterana actriz Petra Martínez por toda una vida dedicada al teatro, al cine y a la televisión.

Es más, la mitad de los largometrajes que se proyectarán a lo largo de la semana del festival en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro son aragoneses, algunos de los cuales están en la carrera hacia los Goya, como 'Los destellos', de Pilar Palomero; 'La virgen roja', de Paula Ortiz; o la propia 'La estrella azul', con la presencia de su equipo; además de 'Menudas piezas', de Nacho García Velilla. "Nunca había habido tantas películas de aragoneses en cartelera", ha resaltado el director del evento, José Antonio Aguilar.

Junto a ellas, se proyectarán también otras de las cintas más destacadas del año, como 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar; 'Soy Nevenka', de Icíar Bollaín; 'El 47', de Marcel Barrena"; o 'Amor en toda la cara', de Gerald B. Filmore.

10 CORTOS Y 4 DOCUMENTALES

Otro de los momentos más esperados es la conocida como 'La noche del cine aragonés' --el viernes, 8 de noviembre, a las 21.00 horas-- con la sección oficial de cortometrajes de ficción. En este apartado compiten 10 trabajos audiovisuales, mientras que en el de documentales son cuatro.

Se proyectarán 'Las cucarachas', de Ainhoa Maldonado, con 16 nominaciones; 'La opacidad del agua', de Isabel Genis, con 12; o 'La reina del pop', de David Goñi, con 11. Les siguen como parte de esta sección oficial 'El nuevo barrio', de Víctor Izquierdo --9 nominaciones--; 'Renacuajos', de Isabel Rosó --6--; 'Hoy no he dormido bien', de Enrique Perales --4--; 'The Spanish job 4. La boda', de Alberto Vallejo --3--; 'Heredarán la tierra', de Borja Echeverría --2--; 'Los armarios no se vacían solo', de Paula Labordeta --2--; y 'Caballos andan', de María Badía --1--. También se entregará el Premio Identidad 2024 a Aragón TV en su 18 aniversario y por su apoyo al sector audiovisual.

La gala de clausura será el sábado, 9 de noviembre, estará presentada por Jesús Nadador y contará con Teatro Indigesto y las Cofradías de Bombos y Tambores de Fuentes de Ebro.

Durante esta velada, tendrá lugar la entrega de los premios del certamen de cortometrajes y documental, así como el premio Valores Humanos José Couso/Julio Anguita Parrado, que recaerá en la película "Buffalo Kids", dirigida por Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha, por acercar la discapacidad al cine y visibilizar las "batallas diarias" de su protagonista, ha señalado José Antonio Aguilar.

En la sección oficial de documentales, participan 'Años de luz', de Javier Calvo, en torno al Colegio Menor San Pablo de Teruel, por el que pasaron personalidades tan dispares como el cantautor y político José Antonio Labordeta, el periodista Federico Jiménez Losantos, el economista Manuel Pizarro o la presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz, Carmen Magallón; 'María de Ávila, el triunfo de la belleza', sobre esta figura de la danza; 'Marisol, llámame Pepa', de Blanca Torres, que recorre el mito de esta niña prodigio para acabar en la verdadera Pepa Flores; y 'Ullate, la danza de la vida', que cuenta la historia de este bailarín, coreógrafo y maestro.

En esta gala se hará también el homenaje a Petra Martínez, de la que el director del festival ha destacado que "nos ha demostrado las ganas que tiene de seguir trabajando: de escribir, de dirigir, de interpretar".

El jurado del festival estará formado por el cantante y compositor David Angulo, la actriz y guionista Marisol Aznar, el guionista y director Lucas Castán, el director y productor Javier Jiménez y la directora de producción Amelia Hernández.

DÍA DEL CINE ESPAÑOL

Antes, el jueves, 7 de noviembre, se podrá disfrutar del palmarés de la VII edición de Belchite de Película y celebrar el Día del Cine Español, que este año se celebra en tres pequeñas localidades --una de ellas, Fuentes de Ebro-- de la mano del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), bajo el lema 'Mujer y ruralidad'. En esta sesión, se proyectará el documental "Soñando un lugar", de Alfonso Kint, protagonizado por la actriz Lucía Camón.

Además, a lo largo de la semana, antes de las películas, se podrán ver ocho de "los mejores" cortometrajes que están en este momento recorriendo los diferentes festivales, como 'Malegro verte', de Nüll García; 'El cacharrico', de Óscar Toribio; 'La gran obra', de Álex Lora; y 'Las plantas no duermen', de Frederico Custodio.

Aguilar ha subrayado también tanto el aumento en el número de mujeres en la competición, algo que era "impensable" hace unos años, como el de óperas primas, después de que en 2023 sólo se presentaran tres y dejaran la categoría desierta, y que en esta edición haya ascendido a 17.

PROMOCIÓN DE ARAGONESES DE CARA A LOS GOYA

En la presentación del evento, en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha reiterado el respaldo de la institución a este festival, que en un primer momento fue "novedoso" en el ámbito audiovisual, pero que hoy está consolidado y, a lo largo de los años, ha servido para promocionar a muchos profesionales aragoneses, que en algunos casos han llegado incluso a los Goya.

Lázaro ha apostado por la cultura como motor económico y de desarrollo social en los municipios, a través del empuje a iniciativas de asociaciones, colectivos y particulares, y ha destacado la importante presencia femenina en esta edición del festival.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Pilar Palacín, ha reivindicado el Festival de Cine de Fuentes como "referente" en la comunidad autónoma y la importancia de estos días en la actividad cultural del municipio, que es "semanal" e incluso "diaria".

En sus palabras, "es un milagro" que este festival se haya mantenido durante 28 años ininterrumpidos siendo "un referente" para el cine, que se complementa, además, con tras actividades en el colegio, el instituto y todo el pueblo. "Nadie se atreverá nunca a tocar algo tan importante para la gente de Fuentes como la cultura y el cine", ha remarcado.

LA 'FUENTINALE'

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha dado la enhorabuena a los organizadores del festival porque 28 ediciones es "un prodigio espectacular" y lo ha denominado, haciendo un paralelismo con el de Berlín --Berlinale--, como "nuestra Fuentinale".

"Los aragoneses que ganaron un Goya, antes ganaron en Fuentes de Ebro", ha apostillado, lo que demuestra "la magnitud" y "la calidad" del séptimo arte en la región.

Del mismo modo, ha ensalzado el Festival de Fuentes como una "locomotora cultural" que eleva la calidad de la cultura aragonesa y que ha dado pie a una red de festivales en todo Aragón con la que "el Ministerio de Cultura no da crédito".

Olloqui ha incidido también en la importancia de la colaboración institucional, porque "lo que hacemos juntos multiplica exponencialmente el éxito" y ha anunciado que el Ejecutivo regional ha otorgado este año al evento la declaración de actividad de Interés Turístico Autonómico, a la vez que trabaja en un plan de turismo cultural que borre "la mancha" que durante mucho tiempo pesó sobre la cultura aragonesa, a la que se presentaba como "elogio del ruralismo".

El director de la Fundación Caja Rural de Aragón, Carlos López, se ha detenido en el cartel del festival, que muestra a dos hombres abrazándose, como símbolo de una colaboración que "va a continuar más años", además de aplaudir la importante presencia de óperas primas.