Yolanda Díaz dice que "la derecha está en guerra contra el Estado social" y apoya revalorizar las pensiones con el IPC

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz. - VERÓNICA LACASA

HUESCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes en Huesca que "la derecha está en guerra contra el Estado Social". Ha defendido la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Díaz ha clausurado el VI Congreso Nacional del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que se celebra en la capital oscense, donde ha mostrado su "asombro" por "cómo se está disputando de nuevo y cómo se pone en jaque el mandato constitucional, el artículo 50, complementado con el 41 de la Constitución Española".

"La Constitución española habla de una realidad, que es que tenemos que garantizar la suficiencia de las pensiones ante situaciones de necesidad. Este es el mandato que tiene el constituyente español, el que nos dio y el que tenemos todos los dirigentes públicos, todas las administraciones públicas en nuestro país", ha continuado Díaz.

Ha defendido la revalorización de las pensiones conforme al IPC y ha rechazado las propuestas que "se colocan fuera del marco constitucional", observando que hay más de 10 millones de pensionistas en España y que este es "un tema muy importante para las familias de nuestro país".

También ha dicho que cuando llegó al Ministerio de Trabajo había en España 18,4 millones de personas ocupadas y que, en el Gobierno anterior, Mariano Rajoy "decía que soñaba con una España de 20 millones de personas ocupadas", lo que actualmente está "superado con creces".

COMPARATIVA

Yolanda Díaz ha apuntado que hay casi 23 millones de personas ocupadas en España, indicando que se han subido las pensiones públicas de 1.080 euros a una media de 1.576, que "sigue siendo una pensión humilde".

"Hay que cumplir con el mandato constitucional, respetar el sistema de protección del que nos hemos pertrechado y, sobre todo, seguir defendiendo la dignificación de las pensiones públicas".

"Italia concentra el gasto público --en pensiones-- en el 15,9%, Austria el 15,6%, Francia el 15,1%, Grecia el 14,1%, Bélgica el 13,5% y, como saben, nosotros estamos un poquito por debajo de este porcentaje", ha comparado.

"Estén ustedes tranquilos que no hay ningún riesgo en el sistema público de pensiones, cuyo problema no es de solvencia, es de suficiencia", ha concluido.