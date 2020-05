Zaragoza.- El Ayuntamiento abre una línea de 260.000 euros en ayudas a la innovación comercial

ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto una línea de 260.000 euros en ayudas para desarrollar proyectos de innovación comercial que se suman a los 220.000 euros para la digitalización del comercio de proximidad aprobadas la semana pasada y ambas se pueden solicitar desde este martes y hasta el 8 de junio.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, y el coordinador del área, Javier Puy, han presentado estas ayudas y han animado a los comercios a presentar proyectos de forma colectiva para salvar empresas y empleos.

Las ayudas oscilan entre los 30.000 y 75.000 euros, como máximo, para la reconversión de un sector "que si ya era evidente que se tenía que digitalizar ahora urge más por las circunstancias de la pandemia", ha observado Herrarte.

En rueda de prensa, Herrarte ha recordado que desde inicio del mandato se trabaja para acercar soluciones tecnológicas al comercio de la ciudad y a esta línea de innovación pueden concurrir federaciones de comercios, asociaciones, fundaciones y sociedades mercantiles de tamaño pequeño o mediano para la digitalización en toda la cadena de valor que o¡incluye aspectos como la experiencia del cliente, modelos comerciales o la gestión, ha citado.

El coordinador del área de Economía, Innovación y Empleo, Javier Puy, ha explicado que se crea la figura del socio tecnológico que pone en contacto a un comercio con proveedores de este servicio y será un aspecto a valorar en los criterios de adjudicación de ayudas.

Se busca que las asociaciones y colectivos de comerciantes se pongan en contacto con otras para presentar proyectos con suficiente solvencia para acceder a los fondos de esta convocatoria, ha dicho Puy.

Los criterios son los siguientes: la calidad del proyecto tendrá 35 puntos; el alcance o grado de aplicación a un número de comercios otros 25 puntos; el tipo de solicitantes como asociaciones, federaciones o personas físicas oscila entre los 5 y 12 puntos; y la experiencia de la entidad con 13 puntos. La subvención otorgada no podrá superar el 80 por ciento de la propuesta presentada.

"Los proyectos se podrán presentar avalados por un socio tecnológico que esté en condiciones de acreditar mediante casos de éxito contrastados, la validez de la propuesta", ha explicado Javier Puy. Ésta es una de las novedades de estas subvenciones que permitirán a las empresas ir acompañados por un agente externo tecnológico que les aporte experiencia.

La mesa de valoración la compondrán tres técnicos municipales y Carmen Herrarte ha asegurado que su impresión del contacto que mantiene con este sector le consta que "hay muchos proyectos que se van a presentar".

LÍNEAS DE TRABAJO

En el caso de la innovación en el producto o servicios, los proyectos estarán centrados en la introducción en el mercado de productos o servicios nuevos, como por ejemplo, que los minoristas puedan innovar en el diseño o características del producto para mejorarlo, crear una solución para que satisfaga las necesidades de los clientes o colaborar con un proveedor para llevar al mercado marcas o productos exclusivos.

Otra de las líneas de trabajo versa sobre la innovación en la experiencia, los proyectos se centrarán en innovar tanto para atraer clientes como para fidelizarlos. Entre los ejemplos que han citado está el brindar nuevos servicios que vayan más allá del producto, nuevas formas de comprar lo que los clientes desean, cuándo y cómo quieren, comunicar el valor de forma diferente y encontrar nuevas formas de conectarse con el cliente.

En la tercera se podrá apostar por redefinir o incorporar nuevos procesos de gestión como construir un nuevo modelo de negocio, mejorar los procesos o la infraestructura del negocio, formar en nuevas habilidades a los profesionales o colaborar con otros para un beneficio mutuo.

Por último, también podrán impulsar proyectos de innovación en la gestión que supongan implementar mejoras en las actividades de gestión a través del conocimiento, nuevas técnicas de marketing a través del rediseño del punto de venta, colocación del producto, embalaje, entre otras.

Los interesados ya podrán presentar desde mañana los proyectos porque las bases de la convocatoria ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, tendrán de plazo 20 días naturales. Para el análisis de las solicitudes se creará una comisión de valoración, formada por técnicos municipales, que será la encargada de analizar toda la documentación y elegir los proyectos más interesantes.

BIDS

Sobre si estas ayudas tienden a la consolidación de BIDS por sus siglas en inglés --Business Improvement Distric-- Herrarte ha dicho que es una fórmula de presente y futuro para añadir que están a la espera de la ley hailitante del Gobierno de Aragón para solicitar su implementación y si se cumplen las medidas se empezará a trabajar en esa figura.

Los BIDS surgen para convertir un área de promoción empresarial con el objetivo de fortalecer sus sectores productivos como una forma de profesionalizar el 'city marketing' y la gestión de los entornos urbanos.

IMEFEZ

Sobre los cursos del Instituto Municipal de Empleo y Formación para el Empleo (IMEFEZ), Carmen Herrarte ha subrayado que siguen "al pie de la letra las instrucciones del Gobierno de Aragón" en cuanto a la suspensión de las clases por la pandemia del coronavirus.

En el IMEFEZ había previstos 28 euros de los que 10 debían empezar con la pandemia iniciada y no se han podido llevar a cabo. De los iniciados, 7 se han cancelado porque son presenciales, como el de carpintería, otros 6 se ha logrado reanudarlos on line, y 5 cursos se han reanudado de forma parcial y se tendrán que terminar cuando se restablezca la normalidad, ha detallado.

Herrarte ha precisado que la plataforma del IMEFEZ no está homologada para dar formación online y no se podrían tener los certificados del INAEM, pero "ha sido un logro reiniciar seis cursos on line y los otros cuatro que ya lo eran".

Sobre los cursos cancelados ha dicho que se estudiará cuando finalice la pandemia la posibilidad de volverlos a implantar, pero todavía no se puede tomar una decisión.

REBAJAS

Sobre el inicio de la apertura del pequeño comercio ha contado que el 'feedback' que tienen, "porque todavía no hay datos científicos", es que han comenzado su actividad de forma progresiva y lenta y "en principio optan por retrasar un poco las rebajas en el pequeño comercio que es con quien se mantiene interlocución diaria".