Zaragoza da la bienvenida a la primavera más colorida y solidaria con el Mercado de Tulipanes

Explosión de colores en el Mercado Solidario de Tulipanes de la plaza del Pilar de Zaragoza. - VERÓNICA RODRÍGUEZ

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado a los ciudadanos este sábado para celebrar la llegada de la primavera con una fiesta centrada en el Mercado Solidario de Tulipanes, que se convierte, con el enorme manto de 60.000 flores, en la actividad central de este 21 de marzo. La venta está abierta hasta las 20.00 horas o hasta agotar las existencias y no existe límite de venta por persona.

La alcaldesa Natalia Chueca ha sido la encargada de activar esta jornada de encuentro ciudadano en torno a una causa altruista en favor de la la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ).

Minutos antes de abrirse la zona de venta de tulipanes, la alcaldesa ha expresado los mejores deseos para los zaragozanos con esta primavera y ha pulsado el botón que ha accionado el lanzamiento al aire de la plaza del Pilar de los coloridos polvos Holi, o Gulal --conocido por la fiesta hindú 'Holi'-- como símbolo de la eclosión de esta nueva fase del año 2026.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado de nuevo esta experiencia solidaria tras el éxito del pasado año en el que la recaudación ascendió a 32.000 euros gracias a la compra de 4.000 ramos.

El consistorio, de la mano de las entidades donantes, ha puesto a la venta en la plaza del Pilar un 50% más con respecto al año pasado, 6.000 bouquets de 10 tulipanes de colores, amarillos, rojos, fucsia, naranjas y blancos --los ramos son de color único-- a un precio de 8 euros.

Estos se vuelven a entregar con el bulbo para que las personas que los adquieran puedan plantarlos posteriormente. Además, en cada uno de ellos se adjuntan las instrucciones para su plantacción y posterior conservación del bulbo para la floración de 2027.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha recordado que "Zaragoza es una ciudad profundamente vinculada a las flores. Si en las Fiestas del Pilar celebramos la mayor ofrenda floral del mundo, esa conexión se amplía a iniciativas como Zaragoza Florece y también este mercado de tulipanes de Hola Primavera. Ésta es ya una cita esperada en la ciudad. Es imprescindible hoy dar las gracias, por supuesto, a los ciudadanos que ya tiempo antes de abrir las puertas han formado una fila solidaria para participar en una idea que saca lo mejor de la colaboración entre instituciones, empresas y tejido social".

La idea que el año pasado se puso en marcha en Zaragoza se inspira en el tradicional Tulip Day de Nueva York y Ámsterdam. La iniciativa se desarrolló durante dos sábados dada la gran acogida de la primera jornada, que agotó los tulipanes en pocas horas y llevó al consistorio a planificar una segunda jornada, con un total de 32.000 euros --4.000 bouquets-- recaudados en beneficio de Aspanoa y la Asociación Española contra el Cáncer, respectivamente.

En esta ocasión, y con el carácter festivo con el que se dota a la jornada de bienvenida a la primavera, el consistorio programa varias actuaciones musicales junto al mercado solidario a cargo del cuarteto de jazz Move, que ha acompañado musicalmente a los primeros participantes, el grupo de cuerda Trío Tono y Clara Gil al piano --esta, a las 16.30 horas--.

El Mercado cuenta con la colaboración de tres empresas que han donado los tulipanes: Fundación Ibercaja, Urbaser e Industrias Químicas del Ebro (IQE), que contribuyen a dar continuidad y hacer crecer esta iniciativa que tanto seguimiento tuvo entre la ciudadanía en la pasada edición.

PLANTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Estos ejemplares, provenientes de Amsterdam (Países Bajos), adjuntan instrucciones en inglés para mejorar su cuidado. En ellas se describen las ventajas de adquirirlos con bulbo: se mantienen todos los nutrientes y vitaminas, dura más en el jarrón, las flores son más grandes y sus colores más intensos, además de que no es necesario que estén en jarrón. Incluso, algunas variedades desarrollan fragancia.

Por otra parte, se incluyen los consejos para su mantenimiento: mantenerlos lejos de la fruta para evitar que se envejecerán más rapido, además de alejarlos de as fuentes de calor puesto que duran más en frio. Por último, es recomendable cambiar el agua cada 5 días para mejor los resultados.

Finalmente, para que se puedan conservar los bulbos para su posterior replantación, es necesario sacarlos de la tierra cuando las hojas ya se hayan secado, limpiarlos bien y secarlos al aire durante dos o tres días. Tras ello, Almacénarlos en un lugar fresco, oscuro y seco, envueltos de uno en uno en papel de periódico o dentro de cajas de cartón con ventilación.