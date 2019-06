Zaragoza desea recuperar la capitalidad internacional del agua con la Conferencia Europea de Innovación y Agua 2019

Publicado 18/06/2019 12:42:58 CET

El consejero en funciones de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha subrayado este martes que desean que Zaragoza recupere la capitalidad internacional del agua con la celebración, el próximo mes de diciembre en la ciudad, de la Conferencia Europea de Innovación y Agua 2019.

Zaragoza ha sido la ciudad elegida por la Comisión Europea para desarrollar este evento. Con este motivo, este martes el Ejecutivo aragonés ha mantenido un encuentro con agentes locales y nacionales implicados en la gestión del agua para que conozcan los detalles de esta cita europea que reunirá a expertos de todo el mundo en la búsqueda de prácticas sostenibles y enfoques innovadores a nivel técnico e institucional en materia de agua.

En declaraciones a los medios de comunicación, Olona ha recordado que el pasado 8 de mayo, en Bruselas, la Comisión Europea anunció que Zaragoza sería sede de la quinta Conferencia Europea de Innovación y Agua, un "importantísimo" evento, el más importante que se realiza vinculado al agua a escala europea.

Con este primer encuentro, el Ejecutivo autonómico quiere hacer partícipes de la organización de esta conferencia a los actores aragoneses implicados en la gestión del agua y las políticas innovadoras, para "pedir su colaboración y participación activa" e implicar a todos ellos en la lucha contra la contaminación del agua y los efectos del cambio climático.

Para el consejero, este evento europeo "es una excelente oportunidad, enmarcada dentro del plan Ebro 2030, que debe ayudar y contribuir a que Zaragoza recupere la capitalidad internacional del agua, recordando ese legado que nos dejó la Expo 2008 sobre Agua y Desarrollo Sostenible".

"Tenemos la ambición de que este evento se concrete en una declaración de Zaragoza que contribuya a impulsar estos retos relacionados con el agua y la innovación", ha señalado Olona, al apuntar que el acto central es la conferencia, pero se desarrollarán otras acciones complementarias sobre cuestiones "de interés en el ámbito nacional y regional".

Ha insistido en que se está trabajando para "recuperar el legado que supuso la Expo 2008 y situar a Zaragoza y a Aragón en el sitio que les corresponde", dado que la Comunidad "tiene un importante activo en materia de gobernanza del agua". La conferencia congregó en su anterior edición a 1.200 personas, ha detallado.

REVISIÓN DE POLÍTICAS

Por su parte, en representación de la Comisión Europea, Guido Schmidt, ha avanzado que este mismo martes se abre el plazo de inscripción para asistir a la conferencia, cuyas sesiones son gratuitas si bien la inscripción en la web es obligatoria.

"Esperamos que la conferencia contribuya a mejorar las políticas europeas", que se revisan periódicamente para conocer si siguen siendo aptas para los próximos diez o veinte años. "Ahora la legislación europea en materia de agua está en un proceso de chequeo", cuyas conclusiones se presentarán de modo general en Santiago de Chile y las relacionadas con el agua se darán a conocer en primicia en Zaragoza.

En paralelo, la Comisión Europea trabaja también para definir las líneas prioritarias en materia de investigación para los próximos años, que tendrán un mayor presupuesto y ya se negocian con los Estados miembros. "En Zaragoza se actualizará esa negociación y se verá qué temas se podrían incorporar a las líneas de investigación europea de la próxima década", ha dicho.

Schmidt ha precisado que las sedes de la conferencia se eligen por concurso, teniendo en cuenta que en el lugar que se postula como sede tiene que existir una entidad local o regional que auspicie esta reunión y "una contraparte técnica" que ayude a la Comisión Europea a ejecutar la programación del evento, como el Instituto Aragonés del Agua en esta Comunidad.

REUNIÓN PREPARATORIA

Este martes se ha celebrado la primera reunión preparatoria de la Conferencia Europea de Innovación y Agua 2019 --'EU Water Innovation Conference 2019: Accelerating action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related climate change impacts'-- en la que técnicos responsables de la Comisión Europea se han reunido con una treintena de agentes locales y nacionales y miembros del Gobierno de Aragón.

Tras el anuncio en Bruselas de que Zaragoza acogerá la Conferencia el 12 de diciembre en el Palacio de Congresos, se han dado a conocer nuevos detalles de este evento que reunirá a expertos de todo el mundo en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles ante los futuros retos que se plantean en materia de agua en el contexto del cambio climático, con la intención de mejorar su gestión en toda la Unión Europea.

Las diferentes sesiones que acogerá la conferencia versarán sobre los principales logros de los últimos años y las propuestas para la década 2020-2030 de las políticas comunitarias de la UE, la adaptación de usos del agua al cambio climático, el rol del sector privado en la gestión sostenible del agua, las oportunidades de innovación que suponen los retos de contaminación, así como las lecciones aprendidas y perspectivas desde el punto de vista de investigación e innovación.

Al encuentro de este martes, que se ha celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico, ha acudido un equipo técnico que asesora a la Comisión Europea y que está liderado por Guido Schmidt.

Por parte del Gobierno de Aragón, han participado representantes de los Departamentos de Desarrollo Rural y Sostenibilidad; Innovación, Investigación y Universidad; Economía, Industria y Empleo y Ciudadanía y Derechos Sociales.

También han estado presentes diferentes agentes implicados, como la Agencia Estatal de Investigación, Universidad de Zaragoza, CSIC, Confederación Hidrográfica del Ebro, cluster de empresas ZINNAE, Plataforma Tecnológica Española del Agua, Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, Instituto Agronómico Mediterráneo, Feria de Zaragoza, Fundación Ibercivis, Fundación Ecología y Desarrollo y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.

EVENTOS PARALELOS

La jornada ha servido para presentar las líneas maestras diseñadas por la Comisión Europea y por el Gobierno de Aragón, así como para escuchar propuestas y buscar fórmulas de cooperación y participación en la conferencia. Especialmente a través de la organización de eventos paralelos que se desarrollarán los días 11 y 13 de diciembre, que irán acompañados de visitas técnicas y actividades sociales y donde además tienen cabida las empresas del sector.

La implicación del Gobierno de Aragón en la realización del evento responde a su compromiso con el proyecto Ebro 2030 que, alineándose con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pretende recuperar el legado de la Tribuna del Agua de la Expo 2008 y el patrimonio institucional, cultural y social que Aragón atesora en materia de agua.

La Conferencia Europea de Innovación y Agua 2019 es a su vez la quinta conferencia de la EIP Water, tras las celebradas en Bruselas en 2014, en Barcelona en 2015, en Leeuwarden en 2016 y en Oporto en 2017.