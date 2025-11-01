Zaragoza invertirá más de 1,2 millones de euros para mejorar los sistemas de cribado en la línea de envases del CTRUZ

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

En su reunión de este viernes, el Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde a la realización de unas obras de mejora en en el Complejo de Tratamiento de Residuos de Zaragoza (CTRUZ) que ayudarán a mejorar la separación y recuperación de residuos en la línea de envases (residuos procedentes del contenedor amarillo).

Se realizará para ello una inversión de 1.273.750 euros, cantidad concedida como ayuda al Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

El proyecto consiste, principalmente, en la incorporación de un separador inductivo (separador de aluminio) que permitirá retirar una cantidad mayor de metales no férricos (aluminio), con el objetivo de obtener subproductos con mayor nivel de pureza y conseguir un mayor porcentaje de recuperación de metales no férricos, que actualmente acaban mezclados en otras fracciones.

Además, se van a sustituir los actuales sistemas ópticos de selección de subproductos por modelos de última generación, en concreto para la recuperación de polímeros.

Esta inversión pretende, como objetivos más importantes, mejorar la capacidad de recuperación de residuos de envases ligeros y mejorar la calidad de los subproductos, con la consiguiente mejora en la efectividad del trabajo realizado, especialmente en plástico PET y de los envases brick (cartón bebidas).

Así, de la tasa de recuperación actual del 65% en estos materiales se subirá al 80-90%.