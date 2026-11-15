Zaragoza moderniza sus infraestructuras digitales para preparar los servicios municipales del futuro

Archivo - El Ayuntamiento de Zaragoza desde el lateral derecho - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en la modernización de sus infraestructuras digitales para preparar sus sistemas de información ante las nuevas necesidades tecnológicas y facilitar la adaptación de los servicios municipales a los retos digitales del futuro. La actuación contempla dos líneas de trabajo.

Por un lado, el establecimiento de conexiones directas y protegidas entre las redes municipales y determinados proveedores de servicios digitales en la nube y, por otro, la actualización de las plataformas tecnológicas sobre las que se desarrollan y mantienen las aplicaciones municipales.

Estas mejoras permitirán disponer de una infraestructura más moderna, flexible y preparada para conectar diferentes sistemas, incorporar nuevas funcionalidades y facilitar la integración de tecnologías emergentes, como las herramientas de inteligencia artificial.

CONEXIONES SEGURAS CON LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA NUBE

Una de las actuaciones consiste en establecer conexiones específicas, directas y protegidas entre las redes municipales y determinados proveedores de servicios en la nube.

Esta solución permitirá mejorar las condiciones de intercambio de información y facilitar el acceso a plataformas digitales externas con mayores garantías de seguridad, capacidad y rendimiento.

El concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, ha explicado que la modernización de estas conexiones resulta "especialmente relevante" en un contexto en el que las Administraciones públicas utilizan cada vez más servicios alojados en la nube y necesitan intercambiar información entre diferentes plataformas y sistemas.

APLICACIONES MUNICIPALES MÁS MODERNAS

La segunda línea de trabajo se centra en actualizar las plataformas tecnológicas que permiten desarrollar, mantener y evolucionar las aplicaciones del Ayuntamiento.

El objetivo es facilitar que estas herramientas puedan actualizarse con mayor agilidad, comunicarse entre sí e incorporar nuevas funcionalidades conforme evolucionen las necesidades de los servicios municipales.

Esta renovación también permitirá preparar los sistemas de información para su integración con agentes y herramientas de inteligencia artificial, abriendo nuevas posibilidades para automatizar procesos, mejorar la gestión interna y desarrollar servicios digitales más avanzados.

Aunque se trata de actuaciones que se desarrollan principalmente en la infraestructura tecnológica municipal, sus beneficios podrán trasladarse progresivamente a los ciudadanos a través de la evolución de los servicios digitales con trámites más completos, aplicaciones con nuevas funcionalidades y plataformas municipales mejor conectadas.

UN CONTRATO DE 11,95 MILLONES PARA MODERNIZAR LAS TELECOMUNICACIONES

Estas actuaciones se realizan en el marco del contrato de comunicaciones seguras, provisión y soporte de las redes municipales, adjudicado por el Gobierno de Zaragoza el pasado 15 de octubre por un importe de 11.952.138 euros, IVA incluido, y una duración inicial de cuatro años.

El contrato tiene como finalidad garantizar el suministro y la renovación de licencias, el soporte técnico y la asistencia especializada para las redes y los sistemas de comunicaciones municipales. Se estructura en cuatro lotes especializados que abarcan las infraestructuras de telecomunicaciones seguras, la red de acceso corporativa, los sistemas de directorio y los sistemas de protección de las redes municipales.

La adjudicación se distribuye entre una UTE integrada por Telefónica de España, Telefónica Móviles España, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España y Telefónica IoT & Big Data Tech, para el primer lote; DALEX Comunicaciones y Electricidad, para el segundo; New Media Professional Services, para el tercero; y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, para el cuarto.

Entre las mejoras técnicas previstas en el contrato figuran el incremento de la velocidad de los circuitos de acceso a los centros de procesamiento de datos, que pasarán de 10 a 100 Gbps, y la disponibilidad de un caudal de Internet corporativo de 20 Gbps, además de mayores capacidades de conexión con redes privadas virtuales y servicios en la nube.

Con esta modernización tecnológica, el Ayuntamiento avanza en la mejora de sus infraestructuras de comunicación y en el desarrollo de soluciones que permitan acercar los servicios públicos a todos los barrios de Zaragoza, incluidos los rurales, favoreciendo la igualdad de oportunidades y una prestación más eficaz de los servicios municipales.

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2024-2030

Estas iniciativas se enmarcan dentro de la Estrategia de Transformación digital de Zaragoza 2024-2030, que apuesta por impulsar una Administración más innovadora, conectada y preparada para aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías.

La modernización de las infraestructuras y plataformas constituye una parte fundamental de esta estrategia, ya que "permite construir las bases tecnológicas necesarias para desarrollar nuevos servicios, mejorar los existentes y facilitar la incorporación progresiva de soluciones digitales avanzadas", indica el concejal.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa avanzando en la renovación de sus sistemas de información, preparando una Administración con mayor capacidad de adaptación y evolución para responder a las necesidades futuras de la ciudad y sus ciudadanos.