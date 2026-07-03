Zaragoza prueba cámaras con IA para alertar de la presencia de bicicletas y patinetes en los cruces

Esta mañana se han puesto en marcha dos nuevas señales luminosas activadas a través de cámaras con inteligencia artificial en sendas intersecciones ciclistas en San Juan de la Peña, que se suman a otra existente en Camino de las Torres - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza prueba un nuevo sistema de cámaras dotadas de inteligencia artificial (IA) para mejorar la seguridad vial en cruces con carriles ciclables. La tecnología detecta en tiempo real la aproximación de bicicletas y vehículos de movilidad personal y activa señales luminosas que alertan a los conductores cuando van a realizar un giro, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes.

Los primeros dispositivos han entrado en funcionamiento este viernes en dos intersecciones de la avenida San Juan de la Peña: el cruce con la calle Peña Oroel y la incorporación desde esta vía hacia Camino de los Molinos. Ambas instalaciones se suman al sistema experimental que el Consistorio implantó en noviembre de 2025 en el cruce de Camino de las Torres con Madre Vedruna.

La elección de estos puntos responde a criterios de seguridad vial como la complejidad de los giros a la derecha, la geometría de los cruces, la existencia de obstáculos que dificultan la visibilidad del carril bici o la intensidad del tráfico.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado que el Ayuntamiento de Zaragoza continúa apostando por la innovación para reducir la siniestralidad.

"Es nuestro deber como institución explorar los mejores sistemas para reducir la siniestralidad en nuestras calles. Seguimos construyendo una Zaragoza más segura, más accesible y más cívica con medidas como estas y con la tecnología como un gran aliado capaz de aportar soluciones sencillas y enormemente prácticas", ha señalado.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El sistema emplea cámaras equipadas con inteligencia artificial y tecnología térmica, capaces de funcionar tanto de día como de noche y en condiciones de escasa visibilidad. Los dispositivos analizan las imágenes en tiempo real e identifican el tipo de usuario de la vía, diferenciando bicicletas, patinetes, peatones y vehículos.

Cuando una bicicleta o un vehículo de movilidad personal autorizado accede a la zona previamente configurada, la cámara envía una señal al controlador del cruce, que activa automáticamente una señal luminosa para advertir a los conductores de su presencia.

Además, la tecnología permite ajustar diferentes parámetros, como la dirección de circulación, la velocidad o el tiempo de permanencia del usuario en la zona de detección, evitando activaciones innecesarias y garantizando que la señal solo se ilumine cuando realmente existe riesgo de conflicto entre vehículos.

La implantación de estos nuevos equipos llega después de ocho meses de pruebas en el dispositivo instalado en Camino de las Torres, un periodo que ha permitido comprobar su funcionamiento tanto durante el invierno, con menor luminosidad y episodios de lluvia, como en los meses de mayor uso de la bicicleta.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD PEATONAL EN VALDESPARTERA

Coincidiendo con la puesta en marcha de estas cámaras inteligentes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado también nuevas balizas luminosas en la plaza Bámbola, junto al Colegio Público Valdespartera, para reforzar la seguridad de los peatones en uno de los principales entornos escolares de la ciudad.

Esta actuación se enmarca en el plan municipal de implantación de balizas luminosas iniciado en 2023, que ya ha permitido actuar en puntos como Vía Ibérica-Embarcadero, plaza San Francisco, Gómez Avellaneda, plaza Aragón o María Zambrano. Además, siguen los trabajos para instalar estos sistemas en la avenida de Madrid y, posteriormente, en la avenida de Valencia aprovechando su remodelación.

Paralelamente, el Consistorio local sigue ampliando otras medidas de accesibilidad, entre ellas la instalación de pasos de peatones inteligentes y dispositivos acústicos.

En la actualidad, Zaragoza dispone de más de 1.700 equipos sonoros distribuidos en 867 pasos de peatones y mantiene una planificación anual para seguir ampliando esta red con nuevas actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y la movilidad de peatones, ciclistas y conductores.