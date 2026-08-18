Geólogos dicen que el sismo de Granada está "dentro de lo normal": "Una falla puede no liberar toda la energía de golpe"

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez Guitián, ha señalado que el nuevo terremoto que se ha registrado este martes en Granada --de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar-- "entra dentro de lo normal". El sismo sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 de agosto, tras el terremoto de 4,8 registrado en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín.

"Entra dentro de lo normal. Una falla no libera necesariamente toda la energía de golpe, sino que en este caso la va liberando en un tiempo más largo y sucesivamente. Está claro que es el mismo sitio, la misma falla, la misma zona geológicamente hablando. Esa tensión acumulada se va liberando de forma sucesiva y eso es positivo porque de esa manera los daños son menores", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, hay que revisar "cuanto antes" la calificación de los inmuebles que ya se hubieran visto dañados por el primer terremoto, ya que en el caso de haberse producido alguna grieta esta puede ir a más. "Es importante hacer una revisión de esas estructuras cuanto antes para valorar en qué medida la posibilidad de futuros pequeños terremotos también pudiera acabar dañando algo más", ha recalcado.