Zaragoza quiere volver a ser talismán para las selecciones nacionales de baloncesto en los partidos de agosto

De izquierda a derecha, Cristina García, Natalia CHueca, Elisa Aguilar y José Miguel Sierra. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se convertirá a finales del mes de agosto en la capital del baloncesto español con la acogida de los compromisos internacionales de las selecciones nacionales femenina y masculina de cara al Mundial de Berlín del mes de septiembre en el caso de las chicas, y el Mundial de Catar de 2027, en el caso de los chicos.

El combinado femenino dirigido por el seleccionador Miguel Méndez, con las jugadoras del Casademont Mariona Ortiz y Helena Pueyo como estandartes, buscará el calor de la afición zaragozana los días 28, 29 y 30 de agosto en su carrera ya por entonces lanzada al Mundial de Berlín --del 4 al 13 de septiembre-- con la disputa de un torneo triangular que las enfrentará en el Pabellón Príncipe Felipe a las selecciones de China --segunda en el Mundial de 2022 como hito más reciente-- y Mali, número 18 del ranquin internacional, mientras el suelo entre chinas y malienses se disputará el viernes 28 de agosto en el Palacio de Deportes de Utebo (Zaragoza).

Por su parte, la selección masculina disputará también en la capital aragonesa un partido oficial de las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo FIBA 2027 --a celebrar en Catar-- contra un rival todavía por determinar --Grecia, Montenegro o Portugal como rivales más probables-- y el acicate de poder volver sobre el parqué del Felipe a la estrella zaragozana Aday Mara, de incipiente y ya rutilante trayectoria en Estados Unidos.

Tras el adiós de Sergio Scariolo, el combinado nacional afronta una nueva etapa con Chus Mateo al frente, un técnico de pasado rojillo --dirigió al CAI Zaragoza de LEB Oro en la temporada 2006/07 durante 19 partidos-- de suceder a la leyenda de Pablo Laso en el Real Madrid y conquistar con los blanquillos una Euroliga, dos ligas ACB, una Copa del Rey y dos Supercopas.

El doble evento deportivo ha sido presentado este lunes por la alcaldesa Natalia Chueca, acompañada del concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; la directora general de Deportes en funciones del Gobierno de Aragón, Cristina García; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar; y el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto y vicepresidente de la Nacional, José Miguel Sierra. Ha asistido también la alcaldesa de Utebo, María Jesús Sariñena.

La elección de la capital aragonesa no es casual, como ha puesto de manifiesto la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, "porque Zaragoza es ciudad de baloncesto y nunca falla, es talismán", un lema asentado en el panorama nacional por el inigualable tirón del Casademont femenino y la historia del básquet masculino. "Creo que es la ciudad que más he pisado estos dos años y medio", ha reconocido antes de resaltar que "aquí se respira baloncesto, hay proyectos importantes", como la inminente Final Six femenina como cita más inmediata.

Aguilar ha destacado el hecho de que vayan a coincidir en el mismo escenario los dos combinados nacionales: "No se da casi nunca el hecho de que la masculina y la femenina estén en una misma ciudad".

Sobre la selección masculina, Aguilar ha subrayado la "combinación de talento joven y más maduro" que representa el proyecto de Mateo, en el que "respetando que vengan también los jugadores de ventanas que tanto nos han dado, esperemos que podamos ver alguna cara más conocida y muy vinculada aquí, con la tierra", en alusión poco velada al aragonés Aday Mara.

Y respecto al combinado femenino, la presidenta de la Federación ha expuesto como aliciente la probable presencia de las rojillas Mariona Ortiz y Helena Pueyo, además de la jugadora Awa Fam, que en breve se marcha al draft, con muchas posibilidades de ser seleccionada entre los primeros puestos, algo que ha calificado de "histórico". "Venimos con toda la ilusión del mundo porque hacía ocho años que no jugábamos el Mundial, y también va a haber una combinación de gente joven y con más experiencia", ha confesado.

UN "LUJO" Y UN "MOTOR ECONÓMICO"

Una doble cita deportiva del baloncesto nacional que para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca es "un lujo" y para la directora general de Deportes en funciones del Gobierno de Aragón, Cristina García, es "un orgullo" y una alegría para la afición de otras regiones: "El aficionado tiene ganas de volver a Zaragoza", ha asegurado.

Ambas han destacado el "motor económico" que supone la acogida del deporte de primer nivel en la ciudad. Chueca ha reivindicado la apuesta de su gobierno por estos eventos dentro del logro de que Zaragoza sea Capital Europea del Deporte en 2027 y, por ello, "que el mejor básquet tenga siempre una parada fija en Zaragoza".

"Es motor social, nos permite también inspirar, que las jóvenes generaciones quieran emular a sus jugadores y también practicar más deporte y porque nos permite una mejor proyección exterior de la ciudad, ya que cada vez que hay un partido de la Selección española en Zaragoza los ojos de los aficionados están puestos en nuestra ciudad", ha destacado.

Una política también impulsada por el Gobierno de Aragón, según ha recordado Cristina García, que ha hablado del "colofón" que supone estas dos citas simultáneas: "En Zaragoza se respira deporte no solo en los pabellones, sino en las calles y este evento cierra un poco el círculo de lo que es la ciudad del baloncesto tras el Campeonato de España de selecciones autonómicas en enero, que fue un éxito y la Final Six a la vuelta de la esquina".

En esa labor de impulso institucional, García ha apuntado que este año la inversión de 1,5 millones de euros en deporte se ha multiplicado por 4,5 y, de un 1,5 millones invertidos en eventos, hemos tenido un impacto de más de 70 millones: "Eso refleja con datos objetivos lo que significa el deporte para la ciudad y para la Comunidad".

Desde la Federación Aragonesa, José Miguel Sierra, mano derecha de Elisa Aguilar en la Federación Española, ha definido Zaragoza como "centro neurálgico del baloncesto español": "Además de los eventos de alto nivel, empezamos el año con el Campeonato de España Infantil y Cadete y más de 4.000 visitantes en la ciudad, y este verano tendremos también selecciones de formación preparándose en Aragón". Sierra ha destacado también la importancia de los partidos que se jugarán en agosto: "Va a ser una forma muy bonita de preparación".

ÚLTIMAS VISITAS DE LAS SELECCIONES ESPAÑOLAS A ZARAGOZA

La afición zaragozana ha tenido la oportunidad de disfrutar de la selección nacional masculina en diversas ocasiones durante los últimos años: la última fue en febrero de 2024 en un duelo ante Letonia clasificatorio para el Eurobasket, y previamente en 2022 contra Macedonia del Norte y en 2020 frente a Polonia.

La última visita de la selección femenina tuvo lugar en 2019 en un torneo cuadrangular con Italia, Bélgica y Rusia, que sirvió de preparación para el Eurobasket de ese mismo año, en el que España se proclamó campeona.