Zaragoza recibe la Copa del Mundo como símbolo de "unión y valores" de la Selección española de fútbol

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente de la FAF, Manuel Torralba; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, posan junto a la Copa del Mundo en el Ayuntamiento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha presentado la Copa del Mundo de fútbol como símbolo de la emoción compartida por el triunfo de la Selección española y de "los valores de unión, esfuerzo, sacrificio y trabajo en equipo que representa el deporte".

El trofeo, que forma parte de la exposición itinerante 'Reyes del Mundo', puede visitarse en el Ayuntamiento de Zaragoza hasta este martes, 20 de octubre, cuando permanecerá expuesto en el zaguán del Consistorio en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas y con acceso por orden de llegada.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido un acto institucional este lunes, 19 de octubre, con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán y el máximo responsable de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF), Manuel Torralba, antes de la llegada del seleccionador nacional, Luis De la Fuente, que se ha incorporado posteriormente a la recepción.

La muestra 'Reyes del Mundo', que permite contemplar el trofeo y recorrer el camino de la Selección hasta la victoria, ha llegado a la capital aragonesa tras su paso por otras comunidades. La recepción se ha celebrado tres meses después de la final del Mundial, disputada el 19 de julio, una fecha que Zaragoza recuerda por las multitudinarias celebraciones en la plaza del Pilar, donde más de 32.000 personas se congregaron para seguir el encuentro y festejar el triunfo.

La alcaldesa ha agradecido a Louzán que atendiera su petición para que la Copa visitara la ciudad antes de finalizar las fiestas del Pilar. Chueca ha calificado la presencia del trofeo como un "honor" y un "momento único" para Zaragoza, y ha recordado la respuesta ciudadana durante el campeonato, cuando las primeras retransmisiones se instalaron en el pabellón Príncipe Felipe y, posteriormente, se trasladaron a la plaza del Pilar ante la elevada asistencia.

Chueca ha destacado que la celebración del título se desarrolló con pasión y civismo y que las imágenes de la plaza llegaron a difundirse internacionalmente. A su juicio, la exposición permite revivir aquellos momentos y acercar la Copa a quienes no pudieron verla durante las celebraciones. También ha agradecido a la Federación Aragonesa su colaboración para hacer posible la llegada del trofeo y las actividades organizadas en torno a la muestra.

UN TRIUNFO QUE TRANSMITE VALORES A LAS NUEVAS GENERACIONES

Durante su intervención, Azcón ha puesto el foco en el significado que tiene la victoria para varias generaciones de aficionados. El presidente aragonés ha aludido a que los seguidores suelen conservar en la memoria dónde vieron la final y con quién compartieron aquel momento, y ha destacado la emoción de conseguir una segunda estrella mundial "después de décadas de espera".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el éxito deportivo no se explica únicamente por la calidad individual de los jugadores. "Ser campeón del mundo significa que haya un equipo", ha afirmado, antes de reivindicar "el esfuerzo, el sacrificio, la colaboración y la capacidad" de cada integrante para asumir su papel dentro del conjunto. Azcón ha considerado que estos principios deben trasladarse especialmente a los jóvenes, ya que son parte del camino para alcanzar objetivos colectivos.

En este sentido, ha atribuido al seleccionador Luis de la Fuente parte del mérito de haber construido un equipo en el que todos los jugadores comprendían la importancia de su aportación, independientemente de los minutos disputados. Para Azcón, la Copa representa tanto "la calidad futbolística de España" como "una forma de transmitir a la sociedad valores fundamentales".

Louzán, por su parte, ha dado las gracias la hospitalidad de las instituciones aragonesas y ha subrayado que el trofeo pertenece al conjunto de la ciudadanía. El presidente de la RFEF ha explicado que la exposición busca extender esa celebración por todo el país y ha comentado que, tras recorrer cuatro comunidades, más de 100.000 personas habían visitado ya la muestra.

Por su parte, Torralba ha incidido igualmente en el carácter compartido del título y en la importancia de que los niños y niñas que practican fútbol en Aragón hayan podido acercarse al trofeo. El presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol ha aplaudido la colaboración institucional que permitió organizar la actividad en el estadio Pedro Sancho y ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición, disponible en el Ayuntamiento de Zaragoza durante la jornada de este lunes y el martes.

LA COPA, ANTE LA VIRGEN DEL PILAR

Asimismo, la recepción ha servido para remarcar el compromiso de las instituciones con el deporte aragonés. Louzán se ha referido a las inversiones destinadas a las instalaciones deportivas y al fútbol base, tanto en Zaragoza como en Huesca y Teruel, y ha defendido la importancia de ofrecer espacios adecuados para que las nuevas generaciones puedan practicar deporte.

El presidente de Aragón ha entregado al responsable de la RFEF varias medidas de la Virgen del Pilar, con el encargo de hacerlas llegar a los integrantes de la Selección española. Azcón ha explicado que el gesto busca compartir con los campeones un símbolo muy arraigado en Aragón y ha recordado que De la Fuente suele llevar una de estas cintas vinculadas a la patrona zaragozana.

"Queremos que todos los jugadores, todos los componentes de esa selección que nos ha traído esta Copa tengan esta medalla de la Virgen del Pilar", ha señalado.

Tras el acto institucional, las autoridades y los representantes federativos han visionado el audiovisual de la exposición, que reconstruye el recorrido del equipo hasta conquistar el campeonato y recupera "las emociones" de la final. Chueca ha opinado que la narración permite recordar el papel del liderazgo y la motivación en la consecución del objetivo deportivo.

El desplazamiento conjunto hasta la Basílica del Pilar, donde se ha realizado la ofrenda del trofeo a la Virgen, ha puesto punto final al acto.