Zaragoza recoge en 2024 un 11% más de animales, debido al aumento de gatos abandonados, ya que cae el de perros

Las adopciones suben el 12 por ciento, la mayoría siguen siendo perros, pero se impulsa las de gatos al haber más abandonos

ZARAGOZA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) ha recogido en 2024 hasta 879 animales, que es un 11 por ciento más que el año anterior, debido al aumento de gatos abandonados, ya que se han gestionado menos perros, aunque sigue siendo predominante con un volumen importante. También han llegado hasta estas instalaciones otras especies como loros, patos o tortugas.

Los datos revelan que en 2024 el CMPA ha albergado 879 animales, frente a los 793 de 2023; de los que 428 son perros sobre los 495 del año anterior; los gatos alcanzan la cifra de 397 mientras que en 2023 fueron 256; y el resto, 54 ejemplares, han sido otras especies frente a los 42 recogidos en 2023.

De todos los animales que han entrado en el CMPA en 2024 hasta 223 han sido animales perdidos que luego han recuperado sus dueños. La mayoría son perros y en proporción, apenas se recuperan gatos perdidos, ya que es muy difícil localizar a los dueños porque hasta ahora no estaban microchipados.

Precisamente, en 2023 entra en vigor la nueva Ley de Protección Animal que exige a los propietarios de gatos una serie de requisitos como el microchipado o la vacunación. El Ayuntamiento de Zaragoza se encarga del cuidado sanitario de los animales que acoge y tanto perros como gatos salen del centro con microchip, vacunas, desparasitados y esterilizados o con compromiso de esterilización, con el consiguiente gastos que esto supone a las arcas municipales.

También se observa un descenso de animales perdidos, ya que frente a los 197 perros de 2023, en 2024 se contabilizan 174. En el caso de los gastos es al revés y ha aumentado al pasar de los 23 de 2023 a los 37 de 2024, al igual que otras especies --loros o tortugas-- que de 3 se ha duplicado hasta los 6 en 2024.

Además de los animales perdidos, el CMPA se hace cargo de animales abandonados en la calle y de los que son derivados desde Servicios Sociales --por ejemplo, una persona mayor que vive sola, la ingresan en el hospital y no tiene a nadie que se haga cargo de sus animales; o familias con problemas que no pueden hacerse cargo--. En otros casos sus propietarios viven en fincas con decenas de animales que, en un momento dado, no los pueden gestionar.

ADOPCIONES

Desde el Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, que gestiona el CMPA, se impulsa la adopción como una forma de sensibilización de la sociedad para que no solo no se abandonen, sino fomentar la colaboración ciudadana y difundir la labor que se lleva a cabo en estas instalaciones municipales, ubicadas en el polígono Empresarium, en el barrio rural de La Cartuja.

El resultado de estas acciones de sensibilización y concienciación mediante jornadas y campañas, ha supuesto un aumento del 12 por ciento de las adopciones en el último año con 328 sobre las 293 del ejercicio anterior. La mayoría siguen siendo perros, pero se han impulsado fuertemente las adopciones de gatos al haber más abandonos.

Además para muchas familias los gatos resultan más "fáciles" de cuidar que los perros y es otro factor que se da a conocer desde el CMPA para animar estas adopciones. Todos los animales que se pueden adoptar se pueden consultar con foto incluida en la web del Ayuntamiento https://www.zaragoza.es/sede/portal/proteccion-animal/servic... o en la app municipal con su ficha correspondiente. A través de las redes sociales del CMPA también se les da difusión.

Las adopciones de perros en 2024 han sido 205, frente a las 222 de 2023; las de gatos casi se han duplicado al pasar de las 69 de 2023 a las 122 el pasado año; y las de otros animales han descendido de 2 a 1 en 2024.

"Estamos haciendo un importante esfuerzo por dar un nuevo hogar al mayor número posible de animales pero lo fundamental sigue siendo reducir los abandonos", ha subrayado la consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

En declaraciones a Europa Press, Gaudes ha incidido en que las mascotas "exigen responsabilidad y compromiso pero compartir la vida con ellos ofrece una gran satisfacción", por eso ha animado a los ciudadanos a acercarse al CMPA y a alguna de las protectoras para "dar una oportunidad a uno de estos animales".

ACOGIDA

Otra fórmula diferente a la adopción es la acogida, que supone el compromiso temporal de hacerse cargo de forma desinteresada de los animales del CMPA al estar en condiciones especiales. En la actualidad, son una decena de hogares de Zaragoza que han elegido esta modalidad para atender animales lactantes --especialmente gatos--, perras a punto de parir o perros muy ancianos que están en la etapa final de su vida.

Las cifras no se pueden comparar ya que depende de que el CMPA tenga animales con esas características especiales. No obstante, en 2024 se han acogido 138 animales sobre los 186 del año anterior. Del total, 65 han sido perros con un aumento de 21 casos sobre 2023; mientras que el de gatos ha caído a menos de la mitad porque en 2023 fueron 141 adopciones y en 2024 se contabilizan 68. En el caso de otras especies se ha quintuplicado al pasar de 1 caso en 2023 a los 5 de 2024.

CESIONES A PROTECTORAS

La colaboración del CMPA con las protectoras de animales es fundamental, ya que se les cede un buen número de ejemplares para su cuidado y para que gestionen su adopción, especialmente de gatos.

De ahí las iniciativas para darles mayor visibilidad, además de la línea de subvenciones como "Fashion Pet", las jornadas de octubre y junio para el fomento de las adopciones y la campaña "Un animal no es un juguete", dirigida especialmente en Navidad al ser un época de regalos.

Los datos de 2024 revelan que las protectoras de animales se han cedido 300 ejemplares, que son 45 más que el año anterior. Del total, 39 han sido perros, frente a los 46 del año pasado, un descenso que también se ha dado en otros animales que de 37 ha caído a 23 en 2024. El aumento importante se registra en los gatos al pasar de los 172 de 2023 a los 238 del pasado año.