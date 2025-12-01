Zaragoza rinde homenaje a las personas afectadas por el Sida - MIGUEL GRACIA

El Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y las entidades que trabajan por la erradicación del VIH han conmemorado hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Sida con un simbólico acto en el parque Bruil, junto a la placa que hace unos años fue instalada por el consistorio con este motivo.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha asistido al acto, que ha contado con la actuación del grupo de teatro social Caídos del Zielo.

En esta ocasión, la lectura del manifiesto ha corrido a cargo de la entidad Mucha VIHda, en representación de las diversas asociaciones participantes. El Ayuntamiento de Zaragoza apoya la conmemoración de este día con el objetivo de visibilizar la lucha contra el VIH, insistir en la sensibilización social hacia la prevención de esta enfermedad y en la importancia de la detección precoz.

La fachada digital de Etopia y la de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la plaza de España, lucirán el lazo rojo, como otros años.

ADHESIÓN

Zaragoza suscribió en 2016 la adhesión a la Declaración de París que tiene como objetivo liderar acciones a nivel municipal para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH en las ciudades y contribuir al alcance de la meta global de terminar con el sida como problema de salud pública para el año 2030.

El objetivo para el año 2030 es conseguir el 95-95-95: que el 95 por ciento de las personas con VIH estén diagnosticadas, el 95 por ciento de ellas en tratamiento y el 95 por ciento de éstas tenga el VIH indetectable y, por tanto, que sea intransmisible.

La ciudad de Zaragoza se adhiere en 2021 al Pacto Social por la no discriminación de trato asociada al VIH y para reforzar el compromiso del municipio de cero discriminaciones.

El Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento trabaja a través de campañas de sensibilización y distintos programas de promoción de la salud elaborados desde la Zona de Salud Joven y el CMAPA --Centro Municipal de Prevención y Atención de las Adicciones--.

Dichos programas inciden en materia de prevención y de diagnóstico precoz de la infección por VIH, derivando al Salud aquellos casos detectados para su tratamiento precoz.

EXPOSICIÓN DE CARTELES, DOCUMENTAL Y MESAS INFORMATIVAS

En el Centro Joaquín Roncal se puede visitar desde este lunes y hasta el 30 de diciembre, con entrada libre y gratuita, la exposición de carteles 'En el sida pintamos todos', con todas las obras participantes en la XIX edición de este certamen convocado por el Ayuntamiento con la colaboración de Omsida, Centro Alba, Mucha VIHDA, Médicos del Mundo, Aplec, Somos LGTB+, Fundación Cruz Blanca y Escuela Superior de Diseño de Aragón.

Además, de 17.00 a 19.00 horas, en la plaza de España se han instalado mesas informativas de Aplec Inclusión + Igualdad Aragón, OMSIDA, Somos LGTB+ Aragón y Médicos del Mundo.