Zaragoza vivirá este domingo el acto más importante de las fiestas del Pilar con un ofrenda de flores que batirá récord

Archivo - Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa vivirá este domingo, 12 de octubre, su día más especial con el acto tradicional más importante de las fiestas del Pilar, la ofrenda de flores. Se espera registrar un nuevo récord de participantes este año, con un 9,35 por ciento más de grupos inscritos respecto al año anterior.

En total, han sido 1.158 los que han solicitado participar en este acto, 99 más que el año pasado, que engloban a 106.897 personas, lo que supone un aumento del 11,60 por ciento de oferentes.

Este año se incorpora un nuevo elemento a la ofrenda de flores que es la alfombra floral que realizará la prestigiosa Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas, de Pontevedra.

Su equipo ha realizado un diseño circular de aproximadamente 8 metros de diámetro, por el que pasará la Virgen durante su procesión. La instalación comenzará a las 07.30 horas y se prevé que esté terminada sobre las 10.30 horas.

OFRENDA

La agrupación 'Costureras Malotas' será la encargada de abrir la ofrenda a las 06.30 horas, mientras que los últimos grupos en salir lo harán a las 23.30 horas, por lo que el acto tendrá su final previsiblemente rondando la medianoche.

A las 09.30 horas, en la plaza Sas, están convocados los miembros del país invitado, que este año es Perú. A las 11.30 horas saldrá la Corporación Municipal desde el zaguán del Ayuntamiento para hacer la ofrenda a la virgen del Pilar y a las 12.00 horas asistirá la Corporación Municipal a la misa en la Basílica del Pilar.

FRANJAS HORARIAS

Como ya ha ocurrido el año pasado, para mejorar y optimizar la inercia de la ofrenda existirán cinco franjas horarias, útiles especialmente de manera interna para gestionar los pasos.

Además de los grupos organizados, los oferentes que quieran hacerlo de manera individual disponen de un horario que se extiende desde las 07.00 hasta las 20.00 horas y no se requiere inscripción previa.

La participación individual mantiene su recorrido por la calle San Vicente de Paúl y calle Arcedianos hasta la plaza del Pilar. Además, se recomienda a las personas que quieran participar en la ofrenda junto a sus mascotas hacerlo en horario de 07.00 a 09.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas.

Los grupos desfilarán un año más por el paseo de la Independencia como escenario principal, desembocando en la plaza del Pilar a través de la calle Don Jaime I o Alfonso I.

Para los grupos la ofrenda comenzará a las 06.30 horas y podrán ir acompañados de coros y rondallas para amenizar el desfile, pero no estará permitida la interrupción del recorrido con bailes. Estos se realizarán en el escenario junto a la imagen de la Virgen del Pilar, por el que pasarán 106 grupos folclóricos.

Los grupos formados en su mayor parte por personas enfermas o con movilidad reducida --indicado en el momento de la inscripción-- deberán desde la Lonja en horario de 08.00 a 10.30 horas.

FLORES SIN PLÁSTICOS

Las flores constituyen un elemento esencial en la ofrenda, por lo que no está permitida la utilización de plásticos ni adornos florales o canastillas --se podrán retirar antes de llegar a la Virgen del Pilar--.

El ramo recomendado es el modelo bastón. Con el objetivo de que la ofrenda sea más vistosa y armónica, se prohíbe la publicidad comercial y logotipos desde el inicio del recorrido, que queda reservada para aquellas empresas que colaboran en la financiación de las fiestas del Pilar y entidades sin ánimo de lucro o asociaciones.

ESTRUCTURA DE LA VIRGEN DEL PILAR

La estructura piramidal sobre la que se asienta una réplica de la Virgen del Pilar es de 15,5 metros de altura de estructura, 40 toneladas de peso, 6 niveles y precisa de 30 horas de montaje en el que intervienen unas 75 personas en todo el proceso, que ha comenzado antes de las 06.00 horas del jueves y está previsto que concluya el sábado por la mañana.

Puede acoger hasta 7 millones de flores, con 54 toneladas de peso. La imagen, construida en fibra de poliéster, pesa 15 kilos y mide 1,43 metros --casi cuatro veces el tamaño de la original que mide 36 centímetros--.

La corona con resplandores tiene un diámetro de 2,64 metros. El manto mide 2,50 metros de altura, siendo el total de su altura de 6,70 metros y pesa unos 525 kilos, sin contar las flores.

El manto de la Virgen estará confeccionado con flores de color blanco en esta ocasión, y la Cruz de Lorena, que siempre es de color rojo. En el desarrollo de la ofrenda participan 400 personas de la sociedad municipal Zaragoza Cultural, otros servicios municipales y miembros de seguridad.

Durante la ofrenda se contará con la participación de 30 jardineros, 64 auxiliares de jardinería, así como con 175 personas que estarán colaborando en el montaje y desarrollo del desfile.

Igualmente, habrá unos 260 voluntarios y personal de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía Local y Nacional.