ZeC cree inadmisible que la alcaldesa "censure" el pregón de Paula Ortiz

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza ha considerado que "no es admisible" que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "censure" un discurso de alguien que representa a la cultura y el sentir crítico de miles de vecinos, en referencia a la intervención de la cineasta Paula Ortiz, quien compartió el pregón con los directores Javier Macipe y Pilar Palomero.

Paula Ortiz en su pregón dijo: "Somos foro, somos asamblea, hogar, a pesar de la dureza del viento, el polvo, la niebla y el sol, y a pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, casas de juventud y médicos en los hospitales; a pesar de las guerras que nos avergüenzan y de los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza".

Para ZeC, los gestos y expresiones de la alcaldesa durante el pregón y sus declaraciones de este lunes al calificar de "poco elegante" el pregón de Paula Ortíz "chocan frontalmente con la acogida" que tuvieron las palabras de la directora de cine entre los asistentes en la plaza y en las redes sociales.

"La cineasta defendió Zaragoza, su talento y sus barrios", ha considerado ZeC para quien la alcaldesa "tiene la obligación" de representar a toda la ciudadanía, los que la votan y las que no, quienes piensan como ella y quienes no, han zanjado.