ZeC pide a Chueca cambiar prioridades porque el dinero de la UE "no supone una mejora de la mayoría social"

Archivo - La portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, un cambio de prioridades porque pese a contar con presupuestos históricos y una llegada extraordinaria de fondos europeos, "ese dinero no se está traduciendo en una mejora suficiente de la vida cotidiana de la mayoría social".

Tomás ha trasladado esta exigencia tras hacer balance de estos tres años del mandato de Natalia Chueca, con quien se ha reunido con motivo del inicio del curso político al igual que el resto de portavoces de los otros grupos municipales.

Elena Tomás se planteado la pregunta que, a su juicio, debería ser la medida de cualquier Gobierno: "Después de estos años de Gobierno y con más recursos que nunca, ¿vive hoy mejor una familia trabajadora en Zaragoza?".

Para ZeC, la respuesta está en las dificultades que siguen afrontando los barrios y en unos servicios públicos que "no han experimentado la mejora que cabría esperar". Al respecto, ha comentado que "persisten" las quejas sobre el transporte público y la limpieza, los colegios "mantienen problemas" de conservación y personal, la inversión en vivienda pública continúa siendo "insuficiente" y "se están debilitando" servicios de proximidad para la juventud en los barrios.

"El problema de Zaragoza no es que falte dinero. El problema es en qué decide gastarlo este Gobierno. Mientras las necesidades de los barrios siguen esperando, el PP está más pendiente de grandes operaciones, proyectos y escaparates que de garantizar que lo básico funcione", ha comparado Tomás.

VIVIENDA

Sobre vivienda ha criticado que se venda suelo público mientras miles de familias "no pueden pagar un alquiler", ya que hay una dificultad "creciente" para acceder a una vivienda.

ZeC ha vuelto a reclamar un "cambio de rumbo" en la política municipal y ha cuestionado que el Gobierno de Zaragoza "continúe desprendiéndose" de suelo y patrimonio público mientras miles de jóvenes y familias trabajadoras "tienen dificultades" para afrontar los precios de compra y alquiler.

"En plena crisis de vivienda, vender suelo público es renunciar a una de las principales herramientas que tiene un Ayuntamiento para aumentar el parque público y garantizar alquileres asequibles. No tiene ningún sentido vender patrimonio de todos mientras cada vez más gente tiene dificultades para poder seguir viviendo en su propia ciudad", ha opinado.

Elena Tomás ha defendido que ante el "cambio climático Zaragoza no puede seguir gestionándose como si tuviéramos el clima de hace treinta años" y ha mostrado su preocupación por la adaptación de la ciudad a este fenómeno.

Ha advertido de que los episodios de calor son cada vez más intensos y prolongados mientras siguen existiendo barrios con falta de sombra, "pérdida de arbolado, colegios sin adaptar y una red de refugios climáticos insuficiente".

Por ello, ZeC ha reclamado una estrategia "mucho más ambiciosa" basada en más arbolado y sombra, renaturalización de patios escolares, refugios climáticos y una planificación urbana que tenga en cuenta el incremento continuado de las temperaturas.

En este contexto, ha reiterado además su preocupación por la concentración de centros de datos en Zaragoza y su entorno y ha reclamado que se estudie de manera rigurosa su impacto acumulativo sobre el agua, la energía, las temperaturas y el futuro del tejido industrial.

"Nos hablan de la nube, pero estamos hablando de grandes instalaciones industriales que funcionan las 24 horas, consumen enormes cantidades de recursos y generan calor. Zaragoza no puede quedar rodeada de centros de datos sin analizar seriamente qué impacto tendrán sobre nuestros recursos y sobre el modelo de ciudad que queremos construir", ha advertido Tomás.

MÁS TASAS, PERO NO MEJORES SERVICIOS

ZeC ha vuelto a cuestionar la política fiscal del Gobierno de Natalia Chueca y, en particular, las subidas de tasas y precios públicos que "no vienen acompañadas de una mejora equivalente de los servicios".

Tomás ha criticado que se utilizan en determinadas modificaciones presupuestarias, previsiones de costes "superiores" al gasto que finalmente se ejecuta para justificar incrementos que terminan repercutiendo directamente sobre la ciudadanía.

Así, ha citado que para 2026 se contempla una inversión de 1,4 millones de euros, mientras que en el estudio presentado se refleja una cantidad inferior, de 1,19 millones.

"¿Por qué suben las tasas, entonces?" se ha preguntado para responder que la ciudadanía "ve algo muy sencillo: cada vez paga más, pero no recibe mejores servicios. Si el Gobierno justifica las subidas diciendo que los servicios cuestan más, lo mínimo es que esos servicios mejoren", ha deducido Tomás.

En las tasas del agua en el 2026 se presupuestaron 800.000 euros, de los que hasta agosto únicamente se habían ejecutado 91.628 euros. Sin embargo, para 2027 el Gobierno vuelve a establecer como previsión 1,2 millones de euros.

"MUCHO ESCAPARATE Y MUY POCO BARRIO"

Para ZeC, todos estos problemas responden a las prioridades del Gobierno municipal. "Después de años con presupuestos históricos y millones de euros de fondos europeos, Zaragoza debería estar mucho mejor. Ha habido recursos suficientes. Lo que ha faltado es priorizar la vida cotidiana de la mayoría", ha considerado Elena Tomás.

Por ello, ha instado a un cambio de modelo frente a un Gobierno municipal que, a su juicio, está cada vez "más centrado en el escaparate y menos en las necesidades reales de los barrios".

"Esa debería ser la medida del éxito de cualquier Gobierno: no cuántas fotos consigue, cuántos grandes proyectos anuncia o cuánto dinero mueve, sino si la gente vive mejor". Para Elena Tomás el Gobierno de Zaragoza debería "especular menos y ayudar más a la ciudadanía", ha concluido.