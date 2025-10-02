ZeC pide garantizar puntos de agua gratuita en las fiestas del Pilar para prevenir el consumo de alcohol

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al Gobierno de la ciudad, que preside la alcaldesa, Natalia Chueca, que garantice el acceso a agua gratuita en los lugares donde se produzcan grandes aglomeraciones durante las fiestas del Pilar para garantizar la prevención en el consumo de alcohol y los daños derivados de este, pensando especialmente en los y las jóvenes.

Desde ZeC han apuntado que garantizar el acceso al agua gratuita es una de las medidas que se recoge en la guía de la FEMP de Medidas de prevención de drogas y daños en contextos de ocio.

Según los expertos, el consumo de alcohol, además de otras alteraciones físicas, inhibe la hormona antidiurética; esto provoca una mayor excreción de orina y una potencial deshidratación, esto sumado a las altas temperaturas y la poca ventilación que se dan en lugares con grandes concentraciones de personas, y la escasez de agua, supone un riesgo la salud de los y las asistentes a actos o eventos de esta índole.

Además, tal y como recogen diversos estudios, el acceso a agua de manera gratuita en estos espacios se relaciona de forma directa con un menor consumo de alcohol, y por tanto un menor daño a la salud de las personas jóvenes.

Desde ZeC ha pedido que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se tengan en cuenta estas recomendaciones de carácter nacional, en aras de garantizar la salud de los vecinos que acuden a los espacios con grandes concentraciones de personas durante las fiestas del Pilar.

Por esta razón, han solicitado a Natalia Chueca que durante las fiestas del Pilar el Ayuntamiento de Zaragoza asegure el acceso universal y gratuito al agua potable, tanto mediante la instalación de suficientes fuentes públicas en las zonas de mayor afluencia.

PROTEGER LA SALUD

También pide que se cumpla la normativa nacional que obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer agua del grifo sin coste, especialmente en los espacios de ocio y conciertos que cuentan con apoyo municipal, como Espacio Zity, la Estación del Norte o el Jardín de Invierno. Se pretende evitar que el consumo de agua quede limitado únicamente a la compra de botellas.

"Garantizar este derecho básico no solo protege la salud de la ciudadanía y de las personas visitantes, si no también contribuye a la prevención del consumo de alcohol de los jóvenes", ha razonado ZeC.

"Una vez más es cuestión de prioridades: no puede ser que haya presupuesto para instalar pantallas en digitales en las plazas para dar autobombo al gobierno y no se garantice la existencia de fuentes públicas en esos mismos espacios", ha asegurado el concejal de ZeC, Suso Domínguez.