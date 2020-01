ZeC presenta 137 enmiendas parciales al presupuesto de Zaragoza para 2020 que mueven 44 millones de euros

Publicado 14/01/2020 13:16:15 CET

ZARAGOZA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, ha informado de que han presentado 137 enmiendas parciales al proyecto de Presupuesto de 2020 para la ciudad, que mueven 44 millones de euros y en las que asumen las alegaciones presentadas por las entidades sociales.

Santisteve ha dado a conocer este dato al vencer este martes, 14 de enero, el plazo de presentación de enmiendas al Presupuesto para los grupos municipales, mientras que el de las alegaciones de las entidades sociales concluyó el pasado 8 de enero.

En rueda de prensa, junto a la concejal de ZeC, Luisa Broto, el portavoz de este grupo municipal ha contado que las enmiendas parciales se centran en infraestructuras, vivienda y medio ambiente lo que es un "prueba manifiesta de la ineptitud del Gobierno de coalición PP-Cs de gestionar los público".

Ha recordado que, dentro de las limitaciones legales, las enmienda mueven partidas dentro del mismo área, pero ha precisado que todavía se desconoce el resultado final puesto que dependen de las negociaciones que lleva a cabo el Gobierno de coalición con Vox.

No obstante, ZeC ha registrado un listado de enmiendas parciales que detallan inversiones como las destinadas a la avenida Navarra que llegaría a los 11 millones en presupuestos plurianuales para plasmar las reivindicaciones del movimiento vecinal.

CONTENTAR A CS

Santisteve ha explicado que de los 44 millones de euros que mueven la enmiendas de ZeC, alrededor del 80 por ciento, unos 40 millones de euros, corresponden al año 2020. Asimismo, ha criticado que este mandato haya 14 cargos más para el equipo de asesores que tiene como finalidad "contentar a Ciudadanos".

Para el exalcalde de la capital aragonesa, se trata de un presupuesto "tramposo y opaco" porque ha obligado a las asociaciones a presentar alegaciones en vacaciones lo que a su entender es una "forma de dificultar la participación de la ciudadanía y no ha habido un debate claro sobre el modelo económico o de ciudad".

Además, el Presupuesto está "carente de ideas" porque se basa en la venta de suelo, mientras que los 70 millones de euros del anterior mandato para construir más de 300 viviendas con criterios de coeficiencias "lo han paralizado".

Asimismo, ha lamentado que "se abandona la inversión a los barrios que es un desprecio al tejido asociativo y a los vecinos, además pretenden echar por tierra los presupuestos participativos y se cargan la elección de vocales por lo que hay un vaciamiento de la democracia municipal".

PEAJE A VOX

Por su parte, la concejal de ZeC Luisa Broto ha recordado que se han presentado más de mil alegaciones de las entidades sociales que creen que el proyecto de presupuesto es "mejorable para que redunde en la calidad de vida de los barrios".

Broto ha opinado que el Gobierno municipal debería tener especial sensibilidad en atender estas demandas. "No sabemos el peaje que tendrá que abonar el Gobierno PP-Cs porque no sabemos las enmiendas de Vox y no sabemos ese coste para la ciudad porque está sin cerrar el presupuesto", ha comentado.

La concejal ha asegurado que como grupo de la oposición no han tenido información sobre cómo se gestionarán las ayudas de urgente necesidad y tampoco conocen el presupuesto real del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen. "Para presentar enmiendas se precisa información y claridad", ha reclamado.

También enmendarán las bases de ejecución presupuestaria para que se lleven a pleno las modificaciones de créditos de facturas de hasta o más 200.000 euros, en lugar de que se aprueben solo por el Gobierno de la ciudad, porque son las que van a las grandes contratas, ha alertado Broto.

Asimismo, ha reconocido que parte de las enmiendas de ZeC coinciden con las de las entidades ciudadanas porque el Gobierno municipal no ha dado alternativas a los convenios que no siguen o que no cubren las necesidades.

"No entendemos este empeño de no dar un paso intermedio para que se trabaje en la ciudad. Parece una ciudad en venta en lugar de una ciudad más justa social y equitativa", ha observado Broto.