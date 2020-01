ZeC propone volver a la elección directa de alcaldes y vocales de barrios rurales

Publicado 24/01/2020 13:45:06 CET

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha pedido volver al sistema de listas para la elección directa de alcaldes y vocales de barrios rurales frente a la aplicación de la Ley d'Hont sobre el resultado de las elecciones de mayo de 2019 para la elección de vocales, según señala el Reglamento de Participación Ciudadana.

El artículo 33 de dicho reglamento señala lo siguiente: "Los vocales nombrados por el alcalde, a propuesta se los grupos políticos, con representación en el Ayuntamiento serán conforme a los resultado electorales obtenidos las elecciones municipales en el ámbito territorial de la Junta".

A colación, Broto ha apuntado que al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, "se le ha olvidado" el párrafo siguiente en el que se indica que se aplicará la Ley D'Hont "salvo que en las normas que regulen el proceso democrático de consulta de alcalde de barrio se establezca un procedimiento diferente de elección de vocales".

Las elecciones para elegir los alcaldes de los 14 barrios rurales de Zaragoza tendrán lugar el próximo 9 de febrero, a las que concurren 30 candidatos de todos los partidos políticos, menos Vox, y a las que están llamados a votar más de 23.000 ciudadanos.

Ese día se elegirán los representantes del alcalde en La Cartuja, Casetas, Garrapinillos, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, ya que en los otros cinco barrios rurales será por elección directa al presentarse un solo candidato.

En rueda de prensa, Broto ha criticado que la Consejería de Participación Ciudadana haya elaborado un decreto que regula la realización de la encuesta --elección-- "sin que se puede elegir a los vocales, sino que dicha elección será según marca el decreto" en el que se alude a la Ley D'Hont.

RETROCESO

"Para ZeC es un retroceso en la ampliación democrática que supuso la anterior encuesta, porque solo se eligen a los alcaldes y no a los vocales", ha expuesto Broto, al argumentar que aplicar el reglamento de forma estricta "puede suponer que personas que no pertenecen al barrio salgan elegidas como vocales al ser propuestas por un grupo municipal".

Asimismo, ha asegurado que 12 de los 14 alcaldes de barrios rurales están en desacuerdo con lo aplicado por el Gobierno y creen que el sistema de listas es el "más óptimo", que es el que se ha desarrollado en el mandato anterior, según han trasladado en el Consejo Extraordinario de Alcaldes de Barrio celebrado este jueves.

"ZeC defiende que el sistema de elección anterior es una ampliación de derechos democráticos, pero el gobierno aplica normativa en vigor, aunque la mayoría de alcaldes de barrio pide listas".

A su parecer, el actual sistema es volver al reglamento, "pero la sociedad avanza y las alcaldías de los barrios rurales reclaman este sistema anterior", ha abundado

Por otro lado, Broto ha recordado que el Consejo Territorial extraordinario de Alcaldes de Barrios se ha reunido después de siete meses de tomar posesión el Gobierno PP-Cs y ha afeado la conducta al consejero municipal de Participación Ciudadana, Javier Rodrigo y al alcalde, Jorge Azcón, porque dijeron que "se tendría en cuenta los planteamientos y sugerencias para llegar a un consenso con los alcaldes, pero el decreto de la consulta se emite el 22 de diciembre y no se ha producido dicho consenso".

CONVENIO DPZ

Asimismo, ha criticado que se desconocen los presupuestos de los barrios rurales y no se sabe la dotación exacta para equipamientos e infraestructuras. "No se sabe si hay renovación del convenio con la DPZ y la cuantía que aporta el Ayuntamiento".

En este sentido, Broto ha lamentado que se hayan eliminado las partidas que completaban las actuaciones recogidas en este convenio con 1.500.000 euros en infraestructuras que se contemplaban en el presupuesto de 2019, además se suprimir la partida de adecuación de pabellones para actividades socioculturales de barrios rurales que contaba con 100.000 euros.

"No se pueden equiparar a las Juntas de Distrito y el Gobierno actual no ha sido valiente porque no acomete la reforma reglamento y los barrios son entidades singulares en los que habitan 23.000 personas de la metrópoli de Zaragoza", ha opinado Broto.

A colación, ha agregado que los barrios rurales "aportan mucho en el ámbito medioambiental" en alusión a las depuradoras o la industria. "ZeC hace de altavoz y la propuesta de PP-Ciudadanos de encuesta es un retroceso en la elección de los representantes de los barrios rurales".