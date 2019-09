ZeC resume los primeros cien días del Gobierno PP-Cs en "recortes" sociales y "urbanismo a la carta"

Publicado 26/09/2019 13:20:00 CET

ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, ha resumido en "recortes sociales" y "urbanismo a la carta" estos cien primeros días del Gobierno de coalición PP-Ciudadanos (Cs).

"Sí a la Romareda, no al arreglo de los patios de colegios; sí a las viviendas de Averly y no a varios cursos del IMEFEZ; sí a Pikolín y el 'outlet' de Torre Village y no a los presupuestos participativos", ha comparado el exalcalde de Zaragoza.

Santisteve, ha dicho que su sucesor al frente del consistorio, Jorge Azcón, del PP, ha dejado dos hitos en estos primeros cien días que son las ordenanzas fiscales que recogen la prioridades de este gobierno, con una rebaja del IBI de hasta un euro como máximo, mientras que las entidades mercantiles con locales de más de 800.000 euros de valor catastral "se verán muy beneficiados".

También ha arremetido contra las modificaciones de crédito por importe de unos 40 millones de euros porque "benefician al BBVA y al Santander" para criticar que el alcalde Azcón decide amortizar deuda que es "justo lo contrario que dice el BCE" porque, además, son préstamos de bajo interés, y mientras tanto no se arreglan viales como la prolongación de la avenida Tenor Fleta o la avenida Cataluña, ni se atiende a la emergencia climática, ha afeado.

Tras esta exposición, Santisteve ha recalcado que esto cien días se caracterizan por "menos gastos social y más beneficio para la banca y los constructores".

Santisteve ha criticado que "es una vuelta al pasado, a Aznar y la burbuja inmobiliaria que trajo y parece que reinciden en un modelo económico ya agotado".

NUEVA CIUDADANÍA

El portavoz de ZeC ha opinado que el modelo de ciudad es, para Azcón, "solo el ladrillo", mientras que para su grupo es "la cultura, la acogida, cómo se encuentran los turistas y el cuidado de su gente, con el cumplimiento de derechos sociales", así como "una ciudad basada en valores".

Santisteve ha criticado al Gobierno PP-Cs que para "justificar" sus prioridades "se sacan de la chistera una auditoría", cuando había otra auditoría previa en agosto "que a Azcón no le gustó" en la que el interventor decía que no había que imputar la deuda del tranvía de 188 millones de euros. "Nosotros dejamos el ratio de endeudamiento en el 108 frente a 148 que nos encontramos", ha afirmado.

También ha dicho que en Tesorería hay unos cien millones de euros cuando hace cuatro años ZeC se encontró con 6 millones. "Son datos incontestables".

Para el exalcalde, estos cien primeros días denotan que "en el fondo hay menos democracia y más autoritarismo y la ciudad se torna más triste". "Parece que Azcón la quiere enfrentada y en ese magma se encuentra cómodo, pero es un tremendo desprecio a las entidades sociales, como el recorte de 1,5 millones a las empresas de inserción social, AREI, que supone destrucción directa de empleo, cuando se soluciona con una firma".

Las entidades vecinales, ha añadido, también están enfadadas por el "desprecio al movimiento ciudadano" y ha lamentado que "se han cargado" la actividad Río y Juego en las fiestas del Pilar Río, que acogía a 40.000 niños y es un modelo que se exporta.

Finalmente, ha observado que hay una "nueva ciudadanía que quiere participar y que su modelo sea tenido en cuenta y ZeC estará al orden en la defensa de los derechos sociales que se pretenden borrar de forma ignominiosa y para revertir la situación y lograr entre todos una mejor ciudad".