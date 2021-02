ZeC sostiene que 2020 ha sido un "año perdido" en Urbanismo, que ha olvidado la vivienda pública

ZARAGOZA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha criticado que el 2020 ha sido un "año perdido, menos para el pelotazo urbanístico y las operaciones privadas, pero la necesidad de promocionar la vivienda pública ha sido completamente desestimada".

Santisteve ha lamentado que en el proyecto de presupuesto de 2021 "no hay partidas para hacer vivienda pública" y ha señalado que el proyecto rehabilitar 850 viviendas y crear 300 nuevas con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) "se ha archivado".

También ha arremetido contra el proyecto del antiguo cuartel de Pontoneros porque el actual equipo de gobierno PP-Ciudadanos "se inclina por una residencia privada de estudiantes". Ha asegurado que los suelos de Alumalsa "se venderán para vivienda privada" y las 30 viviendas públicas de las 106 que contempla el proyecto de reforma del parque Pignatelli "se pospone a que las haga el Ayuntamiento en otro momento".

Su impresión es que la "sensibilidad" del Gobierno de la ciudad hacia la vivienda publica "es nula" y ha precisado que "no se trata de un problema de caridad y no hay excusa para atender las necesidades de la gente".

En rueda de prensa, Santisteve ha justificado que el 2020 ha sido un "año perdido" porque el 60 por ciento del presupuesto de Urbanismo está "sin ejecutar y precisamente en un año que hacía falta que lo público tirara de la economía".

Para el portavoz de ZeC, la pregunta para 2021 es si el presupuesto es "fiable" al comprobar que hay muchas partidas que vuelven a figurar como la prolongación de la avenida de Tenor Fleta, o las "incertidumbres" que arrojan las partidas genéricas "sin explicación alguna y sin contar con los grupos municipales".

BARRIOS

Ha criticado que por un lado se exige que todos los grupos "remen juntos", pero el Gobierno de la ciudad "ha optado por el apoyo de Vox para olvidarse de un gran acuerdo con la oposición". Su impresión es que la "prioridad del Gobierno está en promocionar intereses privados".

En este sentido, ha dicho que "no se sigue un modelo de ciudad" y los planes de barrios que eran prioridades como los de Delicias, San José o Las Fuentes "no se tienen en cuenta", mientras que se hacen acciones "electoralistas y con fines partidistas". A colacion, ha citado la reforma de la plaza de Santa Engracia, pero "se olvidan de plazas pendientes como la de La Magdalena o la vivienda en el entorno del as calles Zamoray-Pignateli.

"Se vuelve a las políticas de venta de suelo y se engaña con que se obtendrán 16 millones por la venta de un hospital privado, ya que se tendrá que dedicar entre 5 y 6 millones para actuaciones de urbanización que tendría que hacer el hospital privado".

Otra crítica de Santisteve es que no se ha ejecutado "un solo euro" al proyecto de azoteas verdes, ni al proyecto del centro cívico de Parque Goya o la reforma de la avenida Cataluña, a la que "se le da una patada"; mientras que en la reforma de la antigua fábrica de Giesa "no se dice si será un proceso debatido o se hará uno nuevo que se desconoce".

Otros proyectos que ha echado en falta en el borrador de presupuesto de 2021 es el museo de la antigua Imprenta Blasco, el palacio de Fuenclara, mientras aparece una partida de 500.000 euros para el proyecto Goya en La Lonja del que ha reiterado su disconformidad.