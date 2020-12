ZeC tilda de "vacía y decepcionante" la reunión con el Gobierno PP-Cs sobre el presupuesto de Zaragoza 2021

ZARAGOZA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha tildado de "vacía y decepcionante" la reunión mantenida esta tarde con el Gobierno PP-Cs para debatir sobre el presupuesto de 2021.

Cubero ha criticado que la consejera municipal de Hacienda, María Navarro, les han convocado "para nada" y ha considerado que esta ronda de reuniones con la oposición de esta tarde obedece a una promesa "vacía y sin información" del alcalde, Jorge Azcón, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cubero ha trasladado que María Navarro "no sabe cuando tendrá el presupuesto, ni la cifra global". "Ni siquiera hemos sido capaces de arrancar el compromiso de negociación y no hemos quedado en citarnos para otra reunión lo que revela que no hay voluntad de negociación".

Su impresión es que el Gobierno PP-Cs sigue trabajando con la "única hipótesis" de llegar a un acuerdo con Vox y "despreciar la opinión de la mitad del pleno y de la ciudad e incumpliendo la palabra de llegar a consensos".

Cubero ha recordado que las propuestas de ZeC pasan por ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus y "sin recortes" en las políticas sociales ; además de inversiones en los barrios y distritos de la ciudad, pero "no se ha comprometido ni a una próxima cita", ha concluido.