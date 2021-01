ZEC urge a PP-Cs negociar y aprobar los presupuestos de Zaragoza para 2021, en un momento "crucial" por la pandemia

ZARAGOZA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha urgido al equipo de gobierno PP-Ciudadanos y al alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, a que se sienten a negociar para aprobar el Presupuesto de 2021 puesto que ésta es la "única" gran capital del país que todavía no lo ha aprobado o, al menos, presentado, en un año "crucial" a causa de la pandemia de la COVID-19.

El portavoz de ZEC en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha defendido en rueda de prensa que la ciudad necesita "urgentemente" un Presupuesto que permita afrontar las demandas sociales que ha generado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 puesto que el de 2020 "no sirve", como ha reconocido "de facto" el propio gobierno municipal al haber aprobado cerca de 50 millones de euros en modificaciones de crédito.

Cubero ha lamentado que hasta finales de febrero o principios de marzo de este año no se vaya a poder contar con un Presupuesto en la ciudad "para activar la economía, salvar negocios" y atender a numerosas personas y pequeñas empresas en una situación crítica.

Ha apuntado que tanto el Gobierno de España, como el de Aragón ya tienen vigentes sus cuentas para 2021, en un año "muy especial" en el que el que tener un Presupuesto es "fundamental para afrontar la situación de la pandemia", mientras que en Zaragoza no solo no hay presupuesto aprobado, tampoco está "presentado, ni negociado" y "las excusas se van acabando".

A este respecto, el edil ha argumentado que el hecho de no conocer las partidas que el Gobierno de España va a asignar a los ayuntamientos correspondientes a los fondos europeos "no es excusa" para no conocer el proyecto presupuestario, "puesto que si éste fuera un motivo de peso, no solo afectaría a Zaragoza, sino a todas las ciudades".

CONSENSOS

El concejal de ZEC ha estimado que es más necesario que nunca "que los partidos políticos hagan lo posible por colaborar y llegar a consensos que pongan por delante el interés general" y ha recordado que la semana pasada el pleno municipal instó al gobierno de la ciudad a llevar a cabo una negociación entre los seis grupos municipales.

Asimismo, ha apuntado que ya son más de dos meses en los que su formación ha pedido al Gobierno de PP-Cs una negociación que concrete los acuerdos alcanzados en la Comisión del Futuro por Zaragoza.

Para esta formación, ante el "drama" de negocios que quiebran y de familias que se quedan sin su fuente ingresos, "los grupos municipales debemos estar a la altura y priorizar el interés social, poniendo las instituciones al servicio de la ciudadanía", ha remarcado.

Sin embargo, Cubero ha evidenciado que hasta ahora el equipo de gobierno no ha mostrado ninguna voluntad de negociación con los grupos de la oposición, "y parece únicamente dispuesto a hablar con sus socios de Vox".

"Ni ha atendido nuestras repetidas llamadas a la negociación, ni ha respondido a nuestras propuestas presupuestarias, presentadas tanto públicamente, como registradas por escrito" el viernes pasado, ha apostillado.

"Esperemos que escuche al pleno y nos convoque, más pronto que tarde a negociar", ha dicho, para reiterar la voluntad de ZEC y su "mano tendida" para respaldar unos Presupuestos que "deben centrarse en los intereses de los vecinos y vecinas de Zaragoza".

PRIORIDADES DE ZEC

Alberto Cubero ha recordado las prioridades de Zaragoza en Común en los Presupuestos de 2021. Por un lado, la inversión en derechos sociales y cooperación al desarrollo, "revirtiendo los recortes del pasado presupuesto".

Asimismo, el rescate a los sectores más afectados por la crisis, como son la hostelería, el sector de la cultura, el taxi y el pequeño comercio a través de un Plan de Rescate de Ayudas Directas; y la inversión en los barrios, con actuaciones de mejora que aumenten en 2021 un siete por ciento, más allá del centro, favoreciendo una ciudad cohesionada.