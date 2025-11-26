Un acto simbólico ante la Consejería de Medio Rural alerta de la "extinción" de la ganadería extensiva en Asturias

Ganaderos asturianos protestan ante la Consejería de Medio Rural. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos asturianos han realizado este miércoles un acto simbólico ante la Consejería de Medio Rural para denunciar la situación de la ganadería extensiva y reclamar medidas frente a los ataques de lobo. Los participantes han alertado de que la actividad está "al borde de la extinción" y han vinculado su retroceso a la "excesiva población" de lobo y al aumento de ataques.

Un ganadero, con un cordero de la raza xalda en brazos, ha tomado la palabra haciéndose pasar por el animal llamado 'Colaxín', para reclamar al Gobierno asturiano medidas para evitar la "extinción de su especie". "Falta capacidad y valor para salvar a mi especie de extinción por parte del gobierno asturiano que dirige Barbón, máximo responsable de esta situación", ha enunciado.

En este contexto, los ganaderos han reclamado "soluciones urgentes", con especial énfasis en el control poblacional del lobo; aseguran que el actual plan de gestión "no se cumple" y "no resulta eficaz". "Nadie habla de extinguir al lobo, pero el control es clave", han recalcado. También han denunciado la falta de respuesta a solicitudes de reunión trasladadas por sindicatos agrarios a la Consejería que lidera Marcelino Marcos.

Han señalado además que en zonas de montaña y áreas catalogadas como libres de lobo "la presión es similar", lo que obliga a mantener al ganado estabulado durante gran parte del día.

Los ganaderos han asegurado que la situación está provocando el abandono de la reciella y la sustitución por animales de mayor tamaño, lo que, según indican, reduce la capacidad de limpieza del monte y afecta al mantenimiento de pastos comunales.

Respecto a los mastines de protección, los ganaderos han subrayado que "no todos los mastines saben defender del lobo" y que criar estos perros implica un riesgo económico. "Gastas mil y pico euros en criar dos mastines y luego a lo mejor no valen para defender", han afirmado.

También se han referido a las dificultades para acreditar daños por los ataques del lobo y han criticado que algunos ataques no se reconocen pese a la presencia de manadas "identificadas por la propia administración". Criticaron además que las indemnizaciones son insuficientes: "No se paga ni el 20%", han afirmado.

Han apuntado también a la pérdida de ejemplares con valor genético de razas locales en recuperación, como la xalda, y han afirmado que las indemnizaciones "no cubren los costes" ni compensan la pérdida de líneas de selección. "Si te matan animales seleccionados durante años, eso no se recupera. Te pagan una parte, pero no te devuelven el trabajo", han lamentado.