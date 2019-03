Álvarez buscará revertir la decisión del Ministerio sobre reparto del cupo extra de xarda que ve "decepcionante"

Publicado 25/03/2019 10:51:39 CET

GIJÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, ha admitido este lunes en Gijón que ha sido una "decepción" la decisión del Ministerio de Agricultura respecto al reparto del cupo extra de la xarda, al tiempo que ha asegurado que hablarán con el Gobierno central para tratar de revertir la situación.

Álvarez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de su participación en una jornada sobre la industria agroalimentaria organizada por el diario El Comercio en un hotel de la ciudad, ha insistido en que confía en que se pueda negociar para conseguir un cambio en la decisión tomada y que el reparto sea "más equitativo". Así lo ha indicado tras la dimisión de 17 de los 18 patronos de cofradías de pesca asturiana por el reparto de la xarda.

Un reparto más equitativo en el que el Principado, según la consejera, lleva años insistiendo, pero que no sabe por qué el Ministerio no lo ha entendido así. En este sentido, ha recalcado que no es algo que se vaya a resolver en una mañana, sino que es necesario sentarse a trabajar.

A este respecto, ha sostenido que el Principado va a mantener la misma posición de estos años, de que Asturias ha sido "tradicionalmente discriminada" por un reparto iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que llevan años reclamando que se revise. Una reclamación en la que seguirán insistiendo, según ella.

Ha incidido, además, en que si bien este cupo extra, no es mucho, es reducido, debería haberse repartido con un criterio distinto, uno inversamente proporcional a los cupos establecidos o al menos, lineal. Eso sí, ha abogado por "no cerrar puertas a dialogo".

Sobre esto último, ha indicado que habrá que evaluar cómo mantener el diálogo tras la dimisión de los interlocutores, con referencia a los 17 patronos de las cofradías, a lo que ha opinado que es una buena noticia que continúe el presidente de la Federación asturiana de las Cofradías de Pesca, Dimas García.

Álvarez ha mostrado su confianza en que este se mantenga en su puesto "el máximo tiempo posible" en aras a ese diálogo. A este respecto, ha señalado que es firme partidaria de mantener "puertas abiertas" y mesas de negociación para seguir el diálogo de cara a cambiar una decisión que es del Ministerio.

"Creemos que es un reparto injusto y muy desigual, y se sostiene en criterios que son muy arbitrarios", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que habían pedido abrir una mesa de trabajo con las comunidades autónomos afectadas y el ministerio para ver la evolución de esta pesca.

En este sentido, ha apuntado que el Principado cuenta con un estudio del perjuicio a la pesca asturiana en estos, al tiempo que ha reivindicado igualdad en las condiciones de pesca. La consejera ha recordado que este cupo extra intenta paliar el recorte que se produjo para todas las comunidades, del 20 por ciento.