Apicultores asturianos reivindican la calidad de la miel española frente a opciones extranjeras más baratas

Publicado 11/12/2018 12:09:16 CET

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Apicultores asturianos del sindicato agrario COAG se han concentrado este martes en Oviedo para reivindicar la calidad de la miel asturiana y española frente a las opciones extranjeras más baratas y de "menor calidad".

En el marco de la campaña informativa que el sindicato está realizando en 18 ciudades españolas, la secretaria general de COAG-Asturias, Mercedes Cruzado, ha explicado que actualmente los apicultores se enfrentan a problemas de etiquetado, al figurar únicamente si procede de Europa o de países extracomunitarios.

Esto, a juicio de Cruzado, implica que no se especifique el país de procedencia, y permite la entrada en el mercado de la miel china "importada y de muy mala calidad" a un precio "de vergüenza". "Nuestros apicultores no pueden sobrevivir así", ha manifestado, ya que esta entrada de miel más barata hace que los precios que se ofrecen a los apicultores no cubran ni el coste de producción del producto.

Ante esta situación, los apicultores han demandado una nueva etiqueta para que se vea el país de procedencia de la miel y combatir así un producto "que proviene de glucosas artificiales" o que "incluso no pasan ni por las abejas".

En este sentido, Cruzado ha explicado que el Ministerio competente en la materia ya publicó un decreto relativo al etiquetado obligatorio de la miel, en el que deberá aparecer el país de origen.

En Asturias, ha explicado, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales está trabajando en la elaboración de una Indicación Geográfica Protegida para la miel, algo que, a su juicio, será "bueno para el consumidor y los productores".

Se trata, según Cruzado, de una medida "vital" para los apicultores asturianos para asegurar que la miel que se comercializa bajo esta marca se produce en Asturias y está sometida a unos estándares de calidad concretos. En Asturias son algo más de 50 los apicultores que se dedican profesionalmente a la producción de miel.