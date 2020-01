Asaja, COAG y UPA piden a Planas que defienda la agricultura y ganadería, a las que se está "criminalizando"

Publicado 15/01/2020 18:40:22 CET

MADRID/OVIEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja, COAG y UPA han pedido este miércoles al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que defienda y ponga en valor a los agricultores y ganaderos españoles en la sociedad, ante los ataques que están recibiendo y tras la "criminalización" al sector agroalimentario.

"En los últimos días el sector agrario es noticia, pero no por noticias positivas. Demandamos que se ponga en valor a los hombres y mujeres del campo y lo que hace el sector. Hay que educar y formar a la sociedad sobre lo que hace el sector agrario por la alimentación y el medio ambiente", ha indicado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha lamentado que la sociedad está "criminalizando" el sector y ha recordado que los agricultores y ganaderos trabajan para producir alimentos de calidad, sostenibles y en las mejores condiciones, pero que les "permitan vivir".

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha solicitado a Planas que sea el "valedor y representante" del sector ante el Gobierno y la UE, pero también en la sociedad para que se "ponga en valor" el trabajo que hacen cada día. "Somos gente que vivimos en nuestros pueblos y sostenibles por naturaleza. Es muy importante que la sociedad sepa que hacemos un buen trabajo y no solo que se escuchen ataques permanentes al sector", ha señalado.

PAC, ARANCELES Y BREXIT, PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Barato ha señalado tras la reunión con Planas que hay "enfado y cabreo" por parte de muchos sectores como el vino, la fruta de hueso, cítricos o las hortalizas, pero sobre todo por el del aceite de oliva, que está "muy preocupado" por la complicada situación que atraviesa y que se ha visto agravada por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

El presidente de Asaja también ha destacado la necesidad de mejorar los seguros agrarios, mientras que el secretario general de UPA ha instado al titular de Agricultura a que se conforme la Interprofesional de la fruta de hueso para conseguir salvar ese sector. "Se están arrancando árboles y vendiendo las tierras, sino se hace algo acabaremos con el sector", ha advertido.

Por su parte, el secretario general de COAG ha trasladado a Planas la "enorme preocupación" del sector por la caída de las rentas, los precios a la baja, la liberalización de los mercados, el 'Brexit' o los aranceles de Estados Unidos. "Nos jugamos mucho en los mercados y confiamos en las negociaciones que se están manteniendo", ha señalado.

"No se puede aceptar que haya recortes presupuestarios en la PAC, porque además vendrá con más exigencias sobre todo medioambientales. No lo rechazamos, al contrario, creemos que puede ser un valor añadido a nuestras producciones, pero siempre que no signifique sobrecostes y competir con países que no cumplen con los mismos estándares de calidad", ha advertido.