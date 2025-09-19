Asaja pide transparencia sobre las extracciones de lobo en Asturias

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Asturias (Asaja) ha pedido este viernes transparencia acerca de las extracciones de lobo en Asturias ante la falta de datos públicos al respecto.

En un comunicado, Asaja se ha hecho eco de unas declaraciones del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en las que aseguró que "ya se han hecho extracciones de lobo en Asturias" y que "la situación de la especie es favorable". Ante estas afirmaciones, la organización agraria considera que "el consejero miente" a los ganaderos y a la sociedad asturiana y ha pedido "respuestas claras e inmediatas".

Así, han preguntado cuántas extracciones de lobo se han realizado, dónde se han llevado a cabo, y quién las ha ejecutado.

La organización ha recordado que el plan aprobado en abril autorizaba la extracción de 53 ejemplares. Sin embargo, apuntan, "los ataques no dejan de crecer y alcanzan ya a explotaciones de leche, naves ganaderas y zonas costeras".

"Si las extracciones se hubieran hecho, los resultados deberían notarse sobre el terreno. Pero lo único que crece es el número de ataques", han lamentado.