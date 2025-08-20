Aseava organiza una mesa redonda sobre incendios forestales la próxima semana

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Criadores de la Raza Asturiana de los Valles (Aseava) ha convocado a toda la sociedad asturiana a una mesa redonda sobre incendios forestales que tendrá lugar el 27 de agosto a las 10.30 horas en el Hotel Silvota, en Llanera.

Según han informado en una nota de prensa, el foro reunirá a especialistas en incendios forestales, representantes de las razas autóctonas, ganaderos, sindicatos, partidos políticos y administraciones públicas. El objetivo es buscar soluciones reales que eviten que Asturias vuelva a sufrir catástrofes como las vividas estos días.

"La ganadería extensiva y basada en razas autóctonas debe ser declarada patrimonio de la humanidad y sector estratégico. Sin ella, desaparecerán no solo alimentos de calidad, sino también el paisaje que define Asturias", ha declarado el presidente de Aseava, Amable Fernández.