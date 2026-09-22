Asturias aprobará ayudas directas por la sequía y elevará un 80% los fondos para seguros agrarios

Archivo - Ganadería de Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias aprobará "en el menor plazo posible" un decreto extraordinario de ayudas directas para paliar los daños de la sequía en el campo asturiano y elevará en un millón de euros la cuantía destinada a la contratación de seguros agrarios, lo que supone un incremento del 80 por ciento de los fondos en este capítulo.

Así lo ha anunciado este martes el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la sesión del Debate de Orientación Política en la Junta General, donde ha desgranado un paquete de compromisos en materia de medio rural que incluye también el adelanto a octubre del 75 por ciento de los pagos de las ayudas directas de la PAC para el vacuno de carne y leche, además de la puesta en marcha de una nueva línea de apoyo financiero dirigida a las cofradías de pescadores.

En su discurso, Barbón ha defendido el 'Pacto por el Medio Rural' firmado en febrero --que prevé una inversión acumulada de 500 millones de euros hasta 2030-- y ha contrapuesto la acción de su Ejecutivo frente al "alarmismo" de la extrema derecha y la oposición.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha reivindicado la vigencia del nuevo programa de control del lobo, el cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Rurales y el máximo histórico alcanzado en la gestión de la PAC con el abono de 93,1 millones de euros. "El medio rural tiene que ser protagonista de la transformación de Asturias. Nunca un sector descolgado del cambio, siempre un vector de liderazgo", ha asegurado.