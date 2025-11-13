Asturias aprueba ayudas por valor de 1,23 millones para ganaderías afectadas por la EHE

Archivo - Sede de Presidencia del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado este jueves, en una reunión extraordinaria, la concesión de ayudas directas a 897 explotaciones ganaderas de bovino afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) por valor de 1.233.500 euros.

Este apoyo económico busca reparar los daños causados por esta patología, compensar las pérdidas en los negocios y recuperar la actividad productiva, según ha informado el Gobierno asturiano.

El Principado señala que ha simplificado la gestión de estas subvenciones, de modo que las ganaderías que cumplían los requisitos solo han tenido que confirmar su aceptación.

Las explotaciones recibirán una compensación de 500 euros por la muerte de animales como consecuencia de la EHE, siempre que Proygrasa se haya encargado de la retirada de los restos.

También obtendrán fondos por los gastos derivados de limpieza, desinfección, desinsectación y otros costes veterinarios, en función del siguiente criterio: 500 euros para las explotaciones que tienen hasta 50 animales, mil para las que tengan de 51 a 100 cabezas, 1.500 para las que cuenten con un censo de 101 a 150 y 2.000 euros para las de más de 151 reses.

A su vez, existe otro grupo de solicitantes que serán objeto de una tramitación posterior, bien por no haber confirmado la aceptación de la ayuda en el plazo establecido, por haber formulado alegaciones que exigen comprobaciones, por precisar la verificación de la cuenta bancaria o por no estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

La EHE es una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa, transmitida exclusivamente por la picadura de mosquitos del género culicoides. Su período activo es de abril a diciembre, coincidiendo con la presencia del mosquito vector.