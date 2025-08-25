Asturias destina nueve millones a inversiones agroalimentarias y forestales en el marco de la PAC

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este lunes un gasto plurianual de nueve millones de euros, ampliable en un millón más si fuera necesario, para financiar subvenciones destinadas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas. La medida se enmarca en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) y será gestionada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

La convocatoria, que abarcará las anualidades de 2025 a 2027, tiene como objetivo revalorizar las producciones agrarias y frenar el abandono del campo, al tiempo que promueve la competitividad, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica en los sectores agroalimentario y forestal.

El programa contempla dos líneas diferenciadas de subvención. Una primera, dirigida a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios; y una segunda centrada en tecnologías forestales productivas.

Como novedad, dentro de la línea agroalimentaria se incluirá un apartado específico para proyectos con objetivos ambientales, con el fin de fomentar el uso eficiente de los recursos naturales, facilitar la adaptación al cambio climático y reducir emisiones. Esta línea priorizará iniciativas que incorporen nuevas tecnologías y energías renovables en los procesos productivos de la industria alimentaria.

En la convocatoria de 2024, estas ayudas permitieron movilizar ocho millones de euros: 3,8 millones se distribuyeron entre 25 pymes, dos millones se concedieron a una gran empresa para levantar una planta de producción de queso mozzarella, y otros 2,1 millones se asignaron a 27 firmas del sector forestal.