Asturias Ganadera pide la dimisión de Marcelino Marcos por la gestión del plan del lobo

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias Ganadera ha pedido este viernes la "dimisión inmediata" del Consejero de Medio Rural asturiano, Marcelino Marcos, por la gestión que está haciendo del plan del lobo, como "máximo responsable de una situación que está abocando al exterminio de la ganadería extensiva" en la región.

Después de que Marcos informase del número de lobos abatidos este año --once--, el portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, ha explicado que "faltan datos concretos de sumo interés, como dónde se eliminaron lobos en las zonas declaradas en su día como 'libres de lobo', en qué montes, y las fechas".

En este sentido, ha insistido en que "la defensa de la eficacia del Plan de Gestión del lobo es inaceptable cuando los daños siguen al alza en toda la región". Asimismo, ha calificado de "insultantes" las declaraciones de los responsables regionales "pidiendo a las organizaciones agrarias y grupos políticos que pidan perdón por denunciar la opacidad de la gestión y la ineficacia del Plan de Gestión del Lobo".