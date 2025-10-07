Aumenta la compraventa de fincas rústicas en Asturias, con 2.279 operaciones en el primer semestre de 2025

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de fincas rústicas en Asturias ha aumentado en el primer semestre de 2025. Segón los datos del Consejo General de Notariado, durante ese periodo se compraron en la región 2.279 propiedades con estas características. Para esta entidad, las cifras mantienen el interés por este tipo de propiedades, un fenómeno que se consolidó tras la crisis sanitaria de la covid-19.

Según ha detallado el Consejo en una nota de prensa enviada este martes, en Asturias ejercen 65 notarios repartidos por todo el territorio. Para visibilizar su labor han lanzado el proyecto #NotariosRurales. Esta es su tercera edición, y hace parada en Castropol, municipio de 3.765 habitantes.

En el programa participa el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy Valea, quien subraya la importancia de contar con una notaría en el municipio "para ayudar a la gente en todos los trámites administrativos en primera instancia y contar con una asesoría jurídica, imparcial, directa, accesible".